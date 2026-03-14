Aemet activa el aviso naranja para la jornada del domingo en Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha emitido un nuevo boletín en el que eleva a nivel naranja el riesgo por fuertes rachas de viento en el interior norte de la provincia de Castellón.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este episodio comenzará el domingo 15 a las 07:00 horas y se prolongará hasta las 18:59 horas.

El tiempo en Castellón Mapa Predicción Fuente: meteoblue

Durante este periodo, las rachas de viento del noroeste podrían alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Ante esta actualización del aviso, que inicialmente era amarillo, las autoridades recomiendan a la ciudadanía extremar la precaución.

Avisos activos

Además del nivel naranja en el interior norte de Castellón, se mantiene el aviso amarillo por vientos de 80 km/h en el resto de la provincia y por fenómenos costeros en el litoral norte, con vientos de fuerza 7.

Registros actuales

Hasta las 09:05 horas de este sábado, ya se han registrado rachas significativas en la provincia de Castellón, según datos de Avamet: