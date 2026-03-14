La Diputación de Castellón refuerza la prevención contra los mosquitos tras las lluvias en la zona del litoral

La Diputación de Castellón ha reforzado las labores de prevención contra los mosquitos en la zona del litoral después de las lluvias registradas en los últimos días, que han inundado distintas áreas de marjal.

El Servicio de Control de Mosquitos ha actuado con rapidez y de forma coordinada para evitar la proliferación de estos insectos y reducir las molestias a la ciudadanía, según ha explicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

El responsable provincial ha señalado que la institución mantiene una supervisión constante de estas zonas para detectar de forma prematura los primeros estados larvarios y aplicar tratamientos larvicidas, lo que permite ganar eficacia en el control de mosquitos.

Andrés ha incidido en que la lucha contra estos insectos no debe comenzar cuando ya generan molestias. “La clave está en la prevención permanente”, ha asegurado. En este sentido, ha destacado que la vigilancia, la detección precoz y la actuación temprana sobre los primeros focos resultan esenciales para frenar su proliferación.

Dispositivo de prevención

Durante todo el año, la Diputación de Castellón mantiene activo su dispositivo de prevención y control de mosquitos. Según ha detallado José María Andrés, los equipos técnicos realizan seguimiento y tratamientos específicos durante los 365 días del año, intensificando los trabajos en las épocas de mayor riesgo para reducir la presencia de estos insectos en los 135 municipios de Castellón.

El diputado también ha apelado a la colaboración ciudadana para evitar la aparición de nuevos focos. En este sentido, ha recordado la conveniencia de revisar elementos como macetas, cubos o piscinas en espacios privados, donde puede acumularse agua.

Coordinación

Además, la institución provincial ha organizado jornadas de coordinación con los ayuntamientos para planificar las actuaciones previstas este año, así como charlas informativas dirigidas a la ciudadanía, con especial atención a los centros educativos y al personal municipal.

La prevención, la coordinación y la concienciación siguen siendo, según la Diputación, las herramientas más eficaces para frenar la expansión de los mosquitos en la provincia.