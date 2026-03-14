Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jóvenes agricultoresSubidón de la cerámicaCámping de lujoEspectáculo de dronesAgenda del fin de semanaPrograma oficial MagdalenaDirecto Magdalena
instagramlinkedin

La Diputación de Castellón refuerza la prevención contra los mosquitos tras las lluvias en la zona del litoral

El Servicio de Control de la entidad provincial actúa con rapidez para evitar la proliferación de estos insectos y reducir molestias a la ciudadanía

La Diputación actúa para evitar la proliferación de mosquitos en la provincia.

La Diputación actúa para evitar la proliferación de mosquitos en la provincia. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castelló

La Diputación de Castellón ha reforzado las labores de prevención contra los mosquitos en la zona del litoral después de las lluvias registradas en los últimos días, que han inundado distintas áreas de marjal.

El Servicio de Control de Mosquitos ha actuado con rapidez y de forma coordinada para evitar la proliferación de estos insectos y reducir las molestias a la ciudadanía, según ha explicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

El responsable provincial ha señalado que la institución mantiene una supervisión constante de estas zonas para detectar de forma prematura los primeros estados larvarios y aplicar tratamientos larvicidas, lo que permite ganar eficacia en el control de mosquitos.

Andrés ha incidido en que la lucha contra estos insectos no debe comenzar cuando ya generan molestias. “La clave está en la prevención permanente”, ha asegurado. En este sentido, ha destacado que la vigilancia, la detección precoz y la actuación temprana sobre los primeros focos resultan esenciales para frenar su proliferación.

Dispositivo de prevención

Durante todo el año, la Diputación de Castellón mantiene activo su dispositivo de prevención y control de mosquitos. Según ha detallado José María Andrés, los equipos técnicos realizan seguimiento y tratamientos específicos durante los 365 días del año, intensificando los trabajos en las épocas de mayor riesgo para reducir la presencia de estos insectos en los 135 municipios de Castellón.

El diputado también ha apelado a la colaboración ciudadana para evitar la aparición de nuevos focos. En este sentido, ha recordado la conveniencia de revisar elementos como macetas, cubos o piscinas en espacios privados, donde puede acumularse agua.

Coordinación

Además, la institución provincial ha organizado jornadas de coordinación con los ayuntamientos para planificar las actuaciones previstas este año, así como charlas informativas dirigidas a la ciudadanía, con especial atención a los centros educativos y al personal municipal.

Noticias relacionadas y más

La prevención, la coordinación y la concienciación siguen siendo, según la Diputación, las herramientas más eficaces para frenar la expansión de los mosquitos en la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa
  2. La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
  3. El colegio de los famosos en Castellón: Aquí estudiaron algunos de los nombres más conocidos de la provincia
  4. La nieve vuelve a cubrir Castellón
  5. Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes
  6. La nueva empresa de Castellón fichada por la aceleradora de Juan Roig
  7. La borrasca Regina 'inunda' un pueblo de Castellón: más de 240 litros por metro cuadrado
  8. Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: 'No podemos trabajar

La Diputación de Castellón refuerza la prevención contra los mosquitos tras las lluvias en la zona del litoral

La Diputación de Castellón refuerza la prevención contra los mosquitos tras las lluvias en la zona del litoral

Aemet activa el aviso naranja para la jornada del domingo en Castellón

Aemet activa el aviso naranja para la jornada del domingo en Castellón

La inflación vuelve a crecer en Castellón: esto es lo que subió y lo que bajó en febrero

La inflación vuelve a crecer en Castellón: esto es lo que subió y lo que bajó en febrero

La cerámica de Castellón recupera el trono en el mercado de Estados Unidos tras superar a la India

La cerámica de Castellón recupera el trono en el mercado de Estados Unidos tras superar a la India

Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: "No podemos trabajar"

Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: "No podemos trabajar"

Castelló, la ciudad que la prensa británica señala como la "nueva Barcelona" para una escapada

Castelló, la ciudad que la prensa británica señala como la "nueva Barcelona" para una escapada

La Diputación de Castellón reactiva el plan para mejorar la seguridad agraria en municipios pequeños

La Diputación de Castellón reactiva el plan para mejorar la seguridad agraria en municipios pequeños

La Confederación del Júcar suma 32 kilómetros en Vinaròs, Onda y Castelló con riesgo de inundación

La Confederación del Júcar suma 32 kilómetros en Vinaròs, Onda y Castelló con riesgo de inundación
Tracking Pixel Contents