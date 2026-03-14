La inflación vuelve a crecer en Castellón: esto es lo que subió y lo que bajó en febrero

Castellón cerró el pasado año como una de las provincias con mayor inflación de España, al concluir 2025 con una tasa del 3,6%. Siete décimas por encima de la media nacional. El comienzo del año vino acompañado de un cierto respiro, pero los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ya han dado como resultado las primeras subidas de precios en los combustibles y la energía.

A la espera de conocer los primeros detalles sobre la evolución del coste de la vida tras el nuevo conflicto geopolítico, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el detalle del IPC correspondiente a febrero. A las puertas de este episodio bélico, se aprecia que el coste de la vida ha vuelto a dar una variación al alza. Solo en el segundo mes del año los precios subieron un 0,5%. El mismo porcentaje que la media autonómica y una décima más respecto al conjunto de España.

La cesta de la compra aprieta

De esta manera, la inflación interanual de la provincia se sitúa en el 2,5%, aunque peor es el dato de la cesta de la compra. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas ya alcanzan una subida del 3,5% en el último año. El presidente del Consejo Económico y Social de la Comunitat Valenciana y de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, Fernando Móner, explica que el IPC "había iniciado este año con una tendencia neutra, sin grandes variaciones al alza ni a la baja, y con un febrero que trajo rebajas en los costes de la electricidad, pero un aumento en la cesta de la compra".

Móner apunta que esa evolución en los productos básicos "ya era negativa y esa situación adversa se va a multiplicar en marzo", tras el estallido de la lucha en Oriente Medio. Menciona que en los meses de marzo y abril "subirá la electricidad, pero todos los productos dependen de la energía". Pone como ejemplo lo que puede ocurrir en un futuro próximo en negocios como panaderías: "Si les suben los costes porque tienen que pagar más por la luz, es inevitable que los acaben repercutiendo en el precio final".

El precedente de 2022

En estos momentos no hay forma de prever la duración de esta guerra, aunque la situación actual recuerda a lo que pasó hace escasamente cuatro años, cuando el ataque de Rusia contra Ucrania elevó la inflación a niveles nunca vistos en tiempos recientes. En Castellón, el IPC interanual llegó a dispararse hasta el 12% en verano de 2022. Para que no se repita la misma historia, Fernando Móner pide "que los gobiernos muevan ficha, con una reducción de la presión fiscal, medidas para rebajar el precio de los combustibles o una supresión del IVA en los alimentos". Actuaciones que se aplicaron en aquel caso. "Los dirigentes políticos ya tienen experiencia y saben lo que tienen que hacer, aunque esto suponga que la Administración reduzca sus ingresos", destaca el presidente de la organización de consumidores.

Qué subió y qué bajó en febrero

A las puertas de la contienda bélica en Irán, el coste de la vida en febrero en Castellón se movió al alza en casi todos los apartados. Las semanas finales de las rebajas de invierno experimentaron un retroceso del 0,9%. El epígrafe de electricidad, gas y otros combustibles bajó un 1,6% y se quedó en un interanual del -0,9%. Justo el concepto que más puede subir en marzo, a menos que el conflicto finalizara de manera inmediata.

Solo hubo ligeros descensos en seguros y servicios financieros o en actividades recreativas. En cambio, el resto de apartados aumentó sus precios. Entre los más inflacionistas estuvieron los restaurantes y hoteles (+0,9%).