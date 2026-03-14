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La llamativa protesta del taxi en Castellón: viajes gratis durante dos horas

Sorpresa entre los usuarios por esta medida con la que el sector quiere denunciar la proliferación de licencias para VTC

La llamativa protesta del taxi en Castellón: viajes gratis durante dos horas

La llamativa protesta del taxi en Castellón: viajes gratis durante dos horas

Iván Fernández

Iván Fernández

Castelló

Los usuarios de los taxis de Castellón no han podido evitar su sorpresa este sábado cuando iban a pagar sus trayectos a los conductores. Entonces se han encontrado con que la carrera les ha salido gratis debido a la huelga “a la japonesa” que el sector del taxi ha organizado en la provincia.

Los taxis de la provincia han ofrecido servicios gratuitos durante dos horas este sábado.

Los taxis de la provincia han ofrecido servicios gratuitos durante dos horas este sábado. / Mediterráneo

Ha sido entre las 13.00 y las 15.00 horas de este sábado, dos horas durante las que se ha ofrecido más servicio y además gratuito en lugar de parar la actividad. Tal y como ha destacado el presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia, Luis Artola, la iniciativa se ha tomado para “protestar contra la proliferación de licencias para Vehículos de Transporte con Conductor (VTC)”, una situación que, según ha explicado, ya afecta a ciudades como València y Alicante.

Esta medida aplicada en Castellón también se pondrá en marcha en València y Alicante el próximo miércoles, 18 de marzo, en el mismo horario. La protesta coincide, según subrayan los taxistas, con los paros anunciados por Metrovalencia y el TRAM d'Alacant.

Protesta por la situación del sector

Con este tipo de actuaciones, el sector del taxi quiere advertir del “peligro” de perder el taxi como servicio público. Además, exige medidas urgentes frente a lo que considera una “liberalización encubierta” de los VTC en zonas urbanas y una “liberalización total” en las interurbanas.

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Luis Artola, presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia, ha participado en esta iniciativa.

Luis Artola, presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia, ha participado en esta iniciativa. / Mediterráneo

La iniciativa forma parte de “una campaña de protestas sin precedentes” en la Comunitat Valenciana para denunciar que no debe autorizarse “ni una sola licencia urbana de VTC” sin informes de necesidad y de afectación al tráfico y a los servicios públicos de transporte en todos y cada uno de los ayuntamientos afectados.

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