Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: "No podemos trabajar"

La falta de relevo generacional es, posiblemente, el gran problema al que se enfrentan la agricultura y la ganadería de Castellón. Casi la mitad de los perceptores valencianos de las ayudas de la PAC tiene más de 65 años, un porcentaje que se sitúa diez puntos por encima de la media nacional. La Generalitat es consciente y en abril del 2025, y tras dos años sin convocarse, anunció una línea de ayudas de 29,5 millones de euros para facilitar el acceso de los más jóvenes al campo. Casi 700 profesionales de la Comunitat presentaron la solicitud (177 en la provincia), aunque el problema ahora es que cuatro meses después de cerrarse el plazo la Conselleria todavía no ha resuelto ninguno de los expedientes.

Jordi Miró es uno de los jóvenes de Castellón afectado por los retrasos. Este vecino de Rossell de 28 años presentó todos los papeles para optar a la ayuda de joven agricultor para gestionar una granja porcina de 2.000 plazas y diez hectáreas de olivar, y lamenta que, después de cuatro meses, la Conselleria sigue sin responder. «Lo único que les pido es que espabilen y podamos incorporarnos de una vez y ayudar al sector», explica.

Desde la Unió Llauradora aseguran que están afectados por los retrasos todos los profesionales de entre 18 y 40 años que solicitaron la ayuda de hasta 80.000 euros para iniciarse en el sector. «La Conselleria no ha resuelto ni un solo expediente, por lo que todos aquellos que pidieron la subvención están con los brazos cruzados. No pueden hacer inversiones, ni darse de alta en la Seguridad Social y tampoco saben si podrán acogerse a la PAC, ya que es posible que cuando Agricultura conteste haya finalizado el plazo de tramitación de estas ayudas», denuncia Carles Peris, secretario general de esta organización agraria.

Sergi Viñes, de Cervera del Mestre, es otro de los perjudicados. «Lo que reivindico a la Conselleria es que resuelva lo antes posible nuestras ayudas. Estamos en un limbo y no podemos ni trabajar ni cotizar», resume este joven.

Respuesta de la Conselleria

El departamento que dirige Miguel Barrachina, y para quien las ayudas a la incorporación de jóvenes es una de las medidas estrella de la legislatura, achaca el retraso a dos factores y de uno de ellos responsabiliza a las organizaciones agrarias. «Atendiendo a su petición se amplió el plazo inicial. En la convocatoria estaba previsto un periodo total de seis meses, dos para la presentación de solicitudes y cuatro para su resolución, pero las entidades agrarias se vieron desbordadas por el elevado número de peticiones y solicitaron duplicar el tiempo para la tramitación, por lo que el plazo de presentación pasó de dos a cuatro meses», explican. Una ampliación que ha supuesto un retraso de dos meses en la resolución. «A ello se suma que este año el presupuesto prácticamente triplica el de convocatorias anteriores y el número de solicitudes también se ha duplicado, lo que lógicamente requiere más tiempo de gestión administrativa», argumentan.

Desde Conselleria insisten en que el tiempo empleado para resolver los expedientes «se mantiene dentro de los plazos habituales en este tipo de convocatorias» y resaltan que esta convocatoria ha batido récords tanto en presupuesto como en solicitudes.