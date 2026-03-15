Castellón registra rachas de 145 km/h: Estos son los municipios donde más fuerte ha soplado el viento

La provincia de Castellón vive este domingo una jornada de fuertes vientos. El temporal está dejando registros destacables que superan con creces los 100 kilómetros por hora en numerosos puntos. Según los últimos datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), el municipio de Vilar de Canes ha liderado el ranking de intensidad con una racha máxima de 145 km/h.

La situación es de alerta naranja, un aviso que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo, en principio, hasta las 19:00 horas de este domingo.

Precaución en Castelló, ya que aunque el aviso en la capital es amarillo, las autoridades piden extremar la prudencia. En un contexto festivo por la Magdalena, la vulnerabilidad de las infraestructuras provisionales y la gran afluencia de gente en las calles elevan el riesgo real por encima de lo ordinario.

El tiempo en Castellón Mapa Predicción Fuente: meteoblue

Los puntos más castigados por el viento

Los registros captados durante la madrugada y la mañana de este domingo dibuja un mapa de riesgo en la mitad norte de la provincia. Estos son los valores más significativos:

¿Hasta cuándo soplará con fuerza?

La Aemet prevé que las rachas de hasta 100 km/h continúen siendo protagonistas en el interior norte hasta el final de la tarde. En el resto de la provincia, el aviso es amarillo por rachas de hasta 80 km/h, una velocidad que sigue siendo peligrosa para el mobiliario urbano, arbolado y carpas festivas.

Además del viento en tierra, el litoral norte de Castellón se encuentra bajo aviso por fenómenos costeros, con vientos del noroeste de fuerza 7 (50 a 60 km/h) que están complicando la situación en el mar.

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Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por carretera en las zonas altas de Castellón y asegurar toldos, macetas y cualquier objeto susceptible de caer a la vía pública.