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Cinco cajas rurales de Castellón se sitúan en el ‘top 10’ autonómico de beneficios

Estas entidades baten récords en la Comunitat valenciana y ganan casi 139 millones en 2025

Las cajas rurales han logrado pingües beneficios durante 2025.

Las cajas rurales han logrado pingües beneficios durante 2025. / Mediterráneo

Jordi Cuenca

Castellón

En sintonía con el resto del sistema financiero, 2025 fue un año de récords en el beneficio de las cajas rurales de la Comunitat Valenciana. Las entidades que tienen sede en la autonomía registraron unas ganancias conjuntas de 138,9 millones de euros, lo que implica un incremento del 24,8% respecto a los 111,3 millones del cierre de 2024, según los datos hechos públicos por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).

El crecimiento no es tan acusado en términos porcentuales, aunque sí en cifras absolutas, si a los resultados de las citadas se le añaden los de Cajamar, la mayor rural de España, cabecera de un grupo cooperativo del que forman parte un número considerable de las entidades valencianas. En este caso, sumando los 323 millones ganados por la firma con sede en Almería, el volumen de beneficios en 2025 asciende a 462 millones de euros, un 20,6% más en relación a los 383,6 millones de un año antes.

Con mayores ganancias

Todas las rurales valencianas registraron el año pasado un incremento de sus ganancias, a excepción de la caja de les Coves de Vinromà, que las redujo un 19,4%, hasta los 545.000 euros. En el lado contrario, entre las cajas provinciales, destaca que cinco entidades de Castellón aparecen en el listado de las diez que registran mejores resultados en la Comunitat Valenciana.

Tras un incremento del 16%, Caixa Rural Almassora aparece en la sexta posición con 3,6 millones de euros ganados. También supera los 3 millones de beneficios Caixa Rural Onda, que se hace con el séptimo puesto de esta clasificación. La caja rural de la localidad de la Plana Baixa está seguida por Vinaròs y Vila-real. Por su parte, cierra las diez primeras posiciones Benicarló, con un incremento del 2,2% y unas ganancias de 2,8 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

El caso más espectacular entre los crecimientos es el de la rural de Algemesí, cuyos beneficios alcanzaron los 6,6 millones de euros tras experimentar un aumento del 383,2%. No obstante, el alza más significativa es la de Caixa Popular, que por poco no supera a la Caja Rural Central de Orihuela en el liderazgo de la Comunitat Valenciana, tras registrar unos beneficios de 42 millones de euros.

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