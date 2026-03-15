La Diputación de Castellón adhiere a 43 municipios al Plan CRU IX para usar la cerámica en espacios públicos

La Diputación de Castellón ha aprobado la admisión de los espacios urbanos del Plan Cerámico de Regeneración Urbana (CRU IX) que participarán en la novena edición del concurso, una iniciativa con la que la institución provincial busca impulsar el uso de la cerámica en calles y plazas de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que el objetivo es “convertir la cerámica castellonense en una constante del paisaje urbano provincial”.

La dirigente provincial ha valorado “muy positivamente” el interés mostrado por los municipios de la provincia para participar en esta nueva edición del Plan CRU y ha asegurado que “la elevada participación demuestra que este certamen continúa ganando impulso en nuestra tierra”.

“Cada vez son más los municipios que apuestan por la cerámica como elemento para mejorar y transformar sus espacios públicos, y con el CRU permitimos a los ayuntamientos regenerar espacios con propuestas de un nivel arquitectónico muy elevado”, ha añadido Marta Barrachina.

Los municipios incluidos

Los municipios que aspiran a remodelar sus espacios públicos con los proyectos ganadores son la Jana, Traiguera, Castellnovo, Tales, Ribesalbes, Fanzara, Atzeneta del Maestrat, Onda, Xert, Eslida, Torreblanca, Vall de Almonacid, Cinctorres, Vila-real, Segorbe, Aín, Almedíjar, Sant Joan de Moró, la Llosa, Benassal, Nules, Vallat, la Pobla Tornesa, Vall d’Alba, l’Alcora, San Rafael del Río, Xodos, Costur, Tírig, les Alqueries, Coves de Vinromà, Sant Jordi, Soneja, Artana, la Vilavella, Càlig, Vinaròs, Benafer, Argelita, Vistabella del Maestrat, Santa Magdalena de Pulpis, Lucena del Cid y Albocàsser.

Cada uno de los 43 municipios ha presentado un espacio urbano. A partir de ahora serán los arquitectos quienes deberán plantear propuestas para transformar esas plazas y calles en lugares más atractivos, con la cerámica como elemento principal.

En este sentido, la presidenta provincial ha subrayado que “la cerámica seguirá siendo un símbolo de renovación y creatividad en nuestra provincia”. “Con el CRU no solo buscamos embellecer nuestros municipios, sino también apoyar a un sector estratégico para nuestra tierra como es la cerámica”, ha incidido.

Mapa interactivo

Como novedad este año, la web de promoción cerámica de la Diputación incorpora un mapa interactivo en el que ya pueden consultarse las principales características de los espacios admitidos. Esta herramienta pretende facilitar la selección que deberán realizar los equipos que quieran participar en el concurso CRU IX.

El diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, ha animado a arquitectos y profesionales del sector a sumarse a esta edición y a “convertir estos espacios en auténticos museos de cerámica”.

“Cada año nos sorprenden con proyectos únicos que combinan innovación y creatividad, demostrando que la cerámica puede transformar cualquier espacio en un lugar único. Y queremos que los arquitectos sigan apostando por el CRU”, ha señalado.

Proyección nacional

Vicente Pallarés ha incidido además en la apuesta del gobierno provincial por captar la atención no solo de arquitectos de Castellón y de la Comunitat Valenciana, sino también de profesionales de todo el país.

En este contexto, la Diputación de Castellón ha presentado el CRU en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y, en la pasada edición, también en Madrid, con el objetivo de implicar a arquitectos de toda España en el certamen.

El diputado ha resaltado la proyección profesional que supone este concurso para los arquitectos, ya que, según ha indicado, “cada vez hay más reconocimientos a obras ejecutadas por el CRU”.

Asimismo, ha remarcado la importancia del certamen para el sector cerámico y para el desarrollo de los municipios, asegurando que “el CRU está situando a la provincia de Castellón en el mapa de la arquitectura de calidad, y eso supone también un atractivo turístico para los pueblos”.

El presupuesto destinado al CRU en el presente ejercicio asciende a 1.012.500 euros. En cuanto a los galardones, se mantienen las tres categorías: Premio CRU General, Premio CRU Plaza y Premio CRU 5M.