El negocio inmobiliario va a más y roza los 1.800 millones al año en Castellón

El azulejo es uno de los grandes motores de la economía de Castellón, con una facturación global de cerca de 5.000 millones de euros anuales y 16.000 empleos. Y aunque pocos sectores pueden presumir de acercarse a esas cifras, la actividad inmobiliaria también va como un tiro. El año pasado se vendieron en la provincia un 8,6% más de viviendas que en 2024 y gracias a las compraventas el negocio inmobiliario rozó los 1.800 millones de euros, la mejor cifra de los últimos diecisiete años.

Los datos que acaba de publicar el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reflejan a las claras el impulso del mercado inmobiliario en Castellón. El 2025 acabó con 15.341 transacciones, 1.221 más que durante el ejercicio anterior. La inversión en la compra de pisos aumentó por encima del 19%, hasta los 1.762,9 millones de euros, un alza que se explica por el incremento de las operaciones pero, sobre todo, por la subida de los precios, ya que el año pasado escalaron por encima del 12%.

Esos casi 1.800 millones que el año pasado movió la compraventa de viviendas en Castellón suponen, también, la cifra más alta de los últimos 17 años. Hay que remontarse hasta el 2008, ejercicio en el que estalló la burbuja inmobiliaria, para encontrar un número más elevado. Ese año, la inversión en casas ascendió a 1.928 millones de euros.

Pese al importante incremento que ha sufrido el negocio inmobiliario en la provincia, las cifras de ahora todavía están a años luz de las registradas durante la época dorada del ladrillo. En 2006, por ejemplo, se llegaron a vender en Castellón más de 21.800 casas y la inversión superó los 3.176 millones de euros. A partir de ese año, las cifras fueron claramente a menos y tocaron techo en 2013, cuando el valor se quedó en tan solo 442 millones.

El importe crece en Castellón más del doble que el número de operaciones por el impacto del encarecimiento constante de las viviendas. Un dato basta para entenderlo. El coste medio de las viviendas libres vendidas en la provincia durante el pasado año ascendió a 114.914 euros, mientras que un año antes la cifra se quedó en 104.787. En 2006, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el precio medio fue de 145.200 euros.

Solo el 8% son pisos nuevos

La inmensa mayoría de las ventas en Castellón durante el año pasado correspondieron a vivienda libre de segunda mano, por encima de las 13.600, mientras que solo un pequeño porcentaje (8,5%) fueron casas a estrenar. Entre los pisos nuevos, el precio medio ascendió a 145.000 euros, una cifra que no ha dejado de aumentar.

¿Y quién compra una vivienda en la provincia? Desde las agencias inmobiliarias explican que el perfil más habitual de cliente tiene entre 40 y 45 años, con una capacidad adquisitiva media-alta o con ingresos procedentes de una herencia. Esto supone que la mitad de las adquisiciones se hacen sin firmar una hipoteca, si bien las entidades financieras han facilitado la concesión de estos préstamos en los últimos ejercicios.

Además, y según las inmobiliarias, «hay muchos nuevos propietarios que han comprado casas para que sean segundas residencias, y vienen desde fuera de Castellón». Respecto a las previsiones para este 2026, las mismas fuentes apuntan a que también será un buen año, aunque quizás la cifra de compraventas será algo inferior a la del pasado ejercicio.