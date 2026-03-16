Barrachina exige rebajar impuestos y abaratar la factura de la luz para proteger a familias y sectores productivos de Castellón

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha exigido la rebaja de impuestos y el abaratamiento de la factura de la luz con el objetivo de proteger a las familias y a los sectores productivos de la provincia.

"Lo nuestro no son anuncios, son hechos", ha declarado, aludiendo a la iniciativa que el PPCS ha elaborado y que se elevará a la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia con el fin de exigir "protección y ayudas frente a un PSOE que ha encarecido la vida un 25% desde que gobierna".

"Hacen la compra con miedo"

"Los castellonenses hacen la compra con miedo porque cada vez resulta más cara. Y a ello se suma ahora acudir a llenar el depósito. Y este es un problema que no solo afecta a lo doméstico, sino que es coyuntural y ataca directamente al sector primario e industrial. El sanchismo es la sombra que amenaza y provoca pérdidas. Nosotros queremos que España y la provincia ganen", afirma la líder provincial del PPCS.

Marta Barrachina ha declarado que "el PP es un partido de gobierno y esta iniciativa exige soluciones realistas y prácticas a un problema que no es nuevo pero que ahora se agrava". Una situación que, para Barrachina, "asfixia a las familias", pero "también castiga al tejido productivo". "Ellos también merecen rebajas y ayudas", ha declarado.

"Gobernar para todos"

La solución que plantea el PP pasa por "gobernar para todos frente a quienes resisten para protegerse a sí mismos". "Nuestra tierra no debe parar. Y por eso exigimos ayudas para las familias con el objetivo de que recuperen poder adquisitivo", ha incidido.

En concreto, los populares plantean rebajas en la factura de la luz, con la eliminación del Impuesto a la Producción Eléctrica y aprovechando los ingresos derivados del CO2. Además, exigen el IVA reducido en electricidad y gas, así como rebajar el IVA en combustibles y traducirlo en ahorros en el IRPF.

Acciones también dirigidas a los sectores productivos. "Agricultura, transporte y pesca merecen bonificaciones en el combustible, reduicr el IVA del gasóleo agrícola y medidas que recorten los costes de producción", comentan, sin olvidar a la cerámica, que "debe competir en igualdad con Europa y cada día que pasa sin medidas del Gobierno de España la situación se agrava y complica".