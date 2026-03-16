Capturan casi 300 jabalís en los dos primeros meses del plan de choque contra la peste porcina en Castellón

El 1 de enero de 2026, la Generalitat valenciana puso en marcha el plan de choque para reducir la sobrepoblación de jabalí en el marco de actuaciones para evitar la expansión de la peste porcina africana. A través de este dispositivo se otorgan ayudas directas a los titulares de los cotos de caza de 40 € por cada pieza cazada y retirada del medio natural ya que en este dispositivo se incluye la gestión del cadáver. Esta medida se complementa con un servicio de control de fauna y una unidad logística para la recogida y destrucción de cadáveres, coordinación de todas las actuaciones y su monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalí.

En los dos primeros meses de funcionamiento del plan, según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente, la Unidad Logística de retirada de ejemplares de jabalí abatidos ha gestionado en la provincia 296 jabalíes certificados procedentes de 18 explotaciones cinegéticas, según los datos disponibles a 1 de marzo. Estas cifras forman parte del balance del dispositivo autonómico, que suma 704 ejemplares en toda la Comunitat Valenciana desde el inicio del operativo.

Se espera un aumento significativo

Según han informado, el dispositivo continúa activo y las cifras se espera que se incrementen de forma significativa, ya que el dispositivo, aunque comenzó el 1 de enero, se ha desplegado con más rutas y con la instalación de cajas trampa durante los dos primeros meses. En este sentido, se va a reforzar el operativo con medidas adicionales como la instalación de nuevas jaulas de captura y la ampliación de rutas de actuación en distintas zonas, con el objetivo de mejorar el control de la especie tanto en espacios naturales como en áreas agrícolas, de costa y entornos urbanos.

Medidas activadas

La Conselleria destina un presupuesto de seis millones de euros para este plan. En las primeras semanas se ha ido desplegando el dispositivo y ahora ya hay en marcha 16 rutas de recogida de jabalíes con 85 puntos de recogida. Además, se habilitado un servicio de recogida los domingos por la tarde con el fin de favorecer la recogida tras las cacerías de los fines de semana. La empresa pública Vaersa es la encargada del servicio de recogida de los animales cazados.

Jaulas trampa

En febrero el plan de choque incorporó además, una segunda fase de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, destinada a aquellos espacios en los que la caza no resulta una solución suficiente. Se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional. Para ello, se establece un sistema previo de fototrampeo, que permite evaluar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se procede a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga a la empresa pública VAERSA. La Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria, que afectan a 155 municipios donde no se pueden llevar a cabo con facilidad las medidas anteriores. En la provincia de Castelló, las zonas prioritarias son:

Zona 1 Baix Maestrat : Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena de Pulpis, Vinaròs.

: Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena de Pulpis, Vinaròs. Zona 2 La Plana : Almassora, Benicassim, Betxí, Borriol, Burriana, Castellón de la Plana, l’Alcora, les Alqueries, Nules, Onda, Sant Joan de Moró, Vila-real.

: Almassora, Benicassim, Betxí, Borriol, Burriana, Castellón de la Plana, l’Alcora, les Alqueries, Nules, Onda, Sant Joan de Moró, Vila-real. Zona 3 Segorbe–Almenara–Serra / Alto Palancia (hasta el norte de Valencia): Altura, Geldo, Navajas, Segorbe, Soneja, Almenara.

Valoración de la Federación de Caza

Desde la Federación de Caza de la Comunitat han señalado que "la tendencia es positiva desde el arranque del sistema de recogida, con los cambios tras los aportes que la federacion ha trasladado escuchando a los cazadores. Vamos a seguir escuchando al sector para perfeccionar el sistema, si fuera necesario".

El futuro de 522 granjas, en juego

Las medidas estan destinadas a minimizar y reducir el impacto de la peste porcina africana. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, expuso en les Corts, en la defensa de este plan, que la peste porcina constituye una de las amenazas más serias para la producción porcina, pues es la primera producción ganadera de la Comunitat en términos económicos. En la Comunitat Valenciana hay 893 explotaciones agrarias dedicadas al porcino y, de ellas, 522 se encuentran en las comarcas castellonenses. El 82% de granjas se sitúan en territorios de una población inferior a 5.000 habitantes, ofreciendo oportunidades laborales y ayudando a fijar población y evitar la despoblación rural. El año 2024 se facturaron unos 40 millones de euros en exportaciones de porcino y productos derivados en la Comunitat.