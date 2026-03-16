El CICU de Castellón gestiona 200 avisos diarios: los 6 pasos para comunicar bien un infarto, ictus o accidente de tráfico

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de Castellón ha realizado 6.000 intervenciones menos en el último años. Según se desprende del balance facilitado este lunes por la Conselleria de Sanitat, el CICU gestionó 73.233 avisos en la provincia de Castellón en el 2025, mientras que en el 2024 el número ascendió a 79.529.

En el conjunto de la Comunitat, mientras, los CICU atendieron 729.958 avisos durante el año 2025, lo que supone un aumento respecto al año pasado, en que fueron 690.356.

200 avisos diarios

En total se atendieron una media de 200 avisos diarios el año pasado en la provincia de Castellón. Según el tipo de aviso, hubo 27.824 emergencias, 9.208 urgencias, 7.159 consultas médicas, 3.318 transportes secundarios y 28.423 transportes no asistidos.

Tipologías

En cuanto a la tipología de los incidentes gestionados el pasado año, un total de 254.343 fueron a causa de una emergencia sanitaria. De ellas, 22.117 eran accidentes de tráfico, 18.427 fueron llamadas para asistir a personas con dificultad respiratoria, 14.705 por posibles ictus, 8.444 de carácter psiquiátrico, 5.580 por posibles infartos de miocardio, 2.780 por incendios, etc.

Por otro lado, se atendieron 104.762 urgencias sanitarias, es decir, avisos que requerían respuesta de carácter urgente; y se recibieron 79.954 llamadas para realizar alguna consulta médica.

Asimismo, se realizaron 17.652 transportes secundarios y 171.737 transportes urgentes no asistidos.

Qué hacer ante una emergencia

Ante una situación de urgencia médica se debe llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112. Durante la llamada y para conseguir una gestión óptima es importante mantener la calma. Responder de manera rápida y concisa al breve cuestionario realizado por la persona teleoperadora. Proporcionar la dirección precisa en la que se ha producido el incidente. Facilitar el sexo y la edad del paciente. En el caso de conocer otro tipo de información importante de la persona accidentada, como enfermedades o antecedentes, es recomendable comunicarlo para facilitar la atención médica.

Guiando a personas para un masaje cardiaco

La secretaria autonómica de Sanitat, Asunción Perales, ha expuesto este lunes que cuando los CICU reciben un aviso mediante el que se solicita asistencia sanitaria, “se asigna el recurso asistencial más adecuado a esa demanda en función de la prioridad del problema o la patología manifestada y los recursos disponibles en el momento que se produce la urgencia”. Asimismo, Perales ha resaltado la labor que se realiza desde los CICU en aquellos incidentes en los que “sus profesionales guían a personas que están con algún paciente en parada cardiorrespiratoria para que realicen el masaje cardíaco; o la maniobra de Heimlich si estamos ante un atragantamiento; e incluso qué hacer en caso de un parto inminente, etcétera”. “Por tanto, es importante que la ciudadanía sepa que ante situaciones así, aunque se desconozcan las técnicas, un médico coordinador o coordinadora o una enfermera del CICU va a dar telefónicamente las indicaciones precisas mientras llegan al lugar los servicios de emergencia movilizados”, ha añadido.