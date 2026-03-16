Cuenta atrás para la reforma de la lonja pesquera y la fábrica de hielo del puerto de Castellón

Cuenta atrás para la reforma de la lonja pesquera y de la fábrica de hielo del puerto de Castellón. Su remodelación, que pretende convertir las instalaciones en unas de las más modernas del Mediterráneo, está más cerca de ser realidad, encarando ahora la redacción del proyecto.

La Autoridad Portuaria ha adjudicado, por un importe de 110.385,67 euros, impuestos incluidos, el contrato de la asistencia técnica para la redacción del proyecto y la dirección de obra. La mercantil Applus Norcontrol se ha impuesto en el proceso de licitación, al que concurrió otra compañía, al haber presentado la oferta más ventajosa, tanto en términos técnicos como económicos, pues supone una rebaja del 24,75% respecto a los 146.691,93 euros presupuestados inicialmente.

Faltará contratar las obras

La compañía, una vez se formalice el contrato, dispondrá de un plazo de cinco meses para aportar toda la documentación que se requiere, entre la que se encuentra el proyecto básico y de ejecución de los trabajos. Después se contempla un plazo de un año para la dirección de obra, plazo que se adaptará a la duración de la intervención. No obstante, para que las máquinas empiecen a funcionar, se deberá proceder aún a licitar las obras.

Las nuevas dependencias, como establece el Pliego de Condiciones, dispondrán de una sala de cerco, otras de arrastre y también un espacio de manipulado del producto descargado por las embarcaciones para la subasta. También se habilitarán almacenes, aseos, vestuario y unas oficinas de la cofradía de pescadores. A ello se suma un comedor social y cocina, así como una zona de instalaciones frigoríficas, con equipos de producción de hielo.

En su conjunto, la actuación implicará una inversión de más de tres millones de euros, según se anunció en su día, la cual estará financiada en gran parte por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.