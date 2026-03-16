Encierro en el centro de atención a transeúntes de Castellón por el cierre del dispositivo contra el frío

Una docena de personas se ha encerrado hoy en el dispositivo de emergencia nocturno de Castelló en señal de protesta pacífica contra el cierre del dispositivo.

Según han informado, el dispositivo, que normalmente permanece abierto hasta finales de abril, cerró prematuramente el 28 de febrero. Dada la necesidad extrema de este recurso (especialmente con el frío residual y la grave vulnerabilidad de muchas personas), este lunes han decidido realizar una acción reivindicativa: al finalizar el turno de reapertura temporal por las fiestas patronales de la Magdalena (que concluyen el 15 de marzo), se han negado a abandonar el centro de forma pacífica.

De esta manera pretenden poner de relieve la urgencia de reabrir este servicio esencial. Según han asegurado, son un grupo de personas en situación de sin hogar o extrema vulnerabilidad, sin recursos ni alternativas de alojamiento. El cierre anticipado les deja literalmente sin refugio nocturno seguro. La protesta será 100% pacífica y busca únicamente dar voz a una necesidad social grave.

Una de las personas usuarias, Ana Isabel Maestro, ha asegurado: "Estoy con mi hija y la pareja de mi hija, porque me he separado. Tenemos trabajo para Semana Santa, empieza el 27 de marzo. Hemos estado durmiendo en el suelo en un supermercado, donde la gente acudía a orinar. No cierren el centro, esperen al 30 de abril. Así, la gente tendría la oportunidad de encontrar un trabajo en Semana Santa y poder cogerse una habitación, tengan un poco de consideración".

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Este rotativo se ha puesto en contacto con los responsables de Caritas, pero aún no han dado información sobre esta situación.