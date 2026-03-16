Encuesta: ¿Eliminarías el VAR del fútbol?
La última polémica ha tenido al CD Castellón como protagonista, después de que le anularan un gol en El Molinón
El debate sobre el VAR vuelve a estar más vivo que nunca. Lo que nació para impartir justicia y corregir errores claros sigue dejando cada jornada decisiones difíciles de entender para aficionados, jugadores y clubes. En lugar de acabar con la polémica, la tecnología arbitral continúa alimentando dudas sobre la interpretación del reglamento y su aplicación en acciones decisivas.
Última polémica
El último episodio lo sufrió el CD Castellón en El Molinón, en un duelo clave frente al Sporting de Gijón. El conjunto albinegro vio cómo se le anulaba un gol que parecía legal y que podía haber cambiado por completo el rumbo del encuentro.
La jugada nació en una falta lateral botada por Pablo Santiago, que colgó un centro preciso al área. Ousmane Camara, imponiéndose con potencia a su marcador, conectó un cabezazo limpio que terminó en la red. Sin embargo, el árbitro, tras indicación del VAR, invalidó el tanto por un presunto fuera de juego de Alberto.
La controversia reside en que el defensa albinegro, pese a estar en posición adelantada, no llegó a tocar el balón ni pareció interferir en la acción ni en la visión del portero. La decisión dejó perplejo incluso al propietario del club, Bob Voulgaris, y encendió a una afición que volvió a denunciar en redes sociales otro agravio arbitral contra el Castellón.
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