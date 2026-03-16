El gasto anual en investigación de las empresas cerámicas se deshincha

La inversión de las empresas cerámicas en investigación se ha deshinchado -tras pasar en el último año de 9,5 a 7,3 millones de euros en volumen total- pero sigue siendo potente, en cuanto a que es el segundo sector industrial de la Comunitat Valenciana con más peso en el gasto total en I+D (investigación y desarrollo).

De hecho, según el reciente balance del Instituto Valenciano de Estadística, si se observa el gasto interno por investigador o investigadora en la industria, destacan por tener las cifras más altas las agrupaciones de vehículos de motor y otro material de transporte, con 1.908.282 euros, en primer lugar; seguido en un segundo puesto el de azulejos, con 331.290 euros; y en tercera posición quedan las manufacturas diversas; reparación e instalación de maquinaria y equipo, con 289.942 euros.

En sentido opuesto, las agrupaciones de actividad con menor gasto son la de madera, papel y cartón, artes gráficas, con 113.132 euros; y la de transporte, almacenamiento, información y comunicaciones, con 114.585 euros. En general, el gasto interno en I+D por investigador o investigadora en EJC (equivalencia a trabajar a jornada completa) registrado en los sectores de la construcción (250.702 euros) y de la industria manufacturera (248.361 euros) es bastante mayor que el observado en el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (143.540 euros), extractivas y refino; energía y agua (135.793 euros) y en servicios (137.233 euros).

Volviendo a la provincia de Castellón, lo que sí se ha detectado es que, del 2023 al 2024 (último dato disponible), bajan ligeramente tanto la inversión en investigación -desciende en 2,2 millones de euros menos, al pasar de 9,5 a 7,3 millones) como la media por empleado -de 448.500 a 331.300--. El indicador en base al personal, aún con todo, se sitúa por encima de la media autonómica, de 168.000 euros, la mitad del gasto del clúster castellonense.

Las compañías que invierten en investigación en el sector cerámico son dos menos, al registrarse 16, frente a las 18 de un año atrás.

La cantidad global que destinan en un año todas las empresas de la industria de la Comunitat es de 878,5 millones de euros. Por subsectores, en dicho volumen de gasto interno en I+D, la agrupación de química y productos farmacéuticos, con un 11,3 % del gasto total; y le siguen las de vehículos de motor y otro material de transporte, con un 10,3 %; y maquinaria y equipo, con un 4,1 %.

En Castellón el personal que trabaja en I+D abarca a 193 personas entre personal e investigadores en la industria -sin contar enseñanza superior ni Administración-; y en equivalencia a jornada completa don 130. En la Comunitat son 25.473 los trabajadores en I+D sumando sector púbico y privado a un 10,9 % del total ocupado.