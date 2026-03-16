Belén Castellino, experta en oratoria: "Si eres un diez, pero te expresas como un tres, el mundo te verá como un tres"

Belén Castellino, especialista en comunicación y oratoria, imparte a partir de este lunes en la Universitat Jaume I de Castelló, el taller «Cómo superar el examen oral y no morir en el intento». Esta argentina residente en Benicàssim es locutora, periodista, MBA en Comunicación verbal y no verbal, conferencista y entrenadora de Oratoria Política. En una entrevista concedida a Mediterráneo defiende que la oratoria no es un talento reservado a unos pocos, sino una competencia que se entrena y que resulta clave para ganar credibilidad, persuadir y abrirse camino en la vida académica, profesional y personal.

--¿Por qué es tan importante saber comunicarse oralmente en la era de comunicación digital?

--En primer lugar porque hablar es nuestra primera comunicación, los mensajes a través de dispositivos o apps jamás tendrán el impacto que puede tener la palabra con su tono, su volumen, la intencionalidad que elegimos para decir algo y la persuasión que puede generar en el otro. Los mensajes escritos suelen eliminar la emoción, o peor aún, generar malentendidos, porque uno los escribe con su tono mental y el interlocutor los lee con su propio tono interno, que generalmente no es el mismo. La comunicación oral, en cambio, permite expresar ideas con claridad, transmitir emociones, generar conexión y confianza. En una época de mensajes breves, quien sabe hablar bien destaca más, persuade mejor y puede liderar conversaciones importantes. Las decisiones fundamentales, trabajo, liderazgo, ventas, política, relaciones, no se toman por mensajes, sino por conversaciones a través de la voz. Es la mayor herramienta que tenemos, nos ayuda a transmitir cercanía, credibilidad, seguridad y empatía. Por eso, alguien puede tener miles de seguidores online y, sin embargo, no convencer en persona.

"Hablar bien impacta. Siempre suma. Muestra y genera confianza"

--Hablar bien en público es una habilidad reservada a unos pocos o puede entrenarse y aprenderse?

--Hablar bien en público es una habilidad que se aprende, que cuánto más se practica, más técnica se adquiere y más manejo se tiene. Con el tiempo se consiguen controlar los tiempos, propios y del auditorio, la expresividad que quiero darle al mensaje, qué intencionalidad quiero transmitir, etc.

--¿Qué peso tiene hoy la comunicación oral en el éxito académico y profesional de una persona?

--Hay personas que se crían en ambientes y familias donde se incita a manifestarse abiertamente y eso ayuda a la hora de ser adultos para hablar con claridad. Hay padres y madres que dan espacio, escuchan sin apresurar, intentan motivar a los hijos a conversar y en general esas personas suelen tener más facilidad en la edad adulta y más éxito personal. No se nace sabiendo hablar bien, se aprende, y es parte del proceso de desarrollo. Hablar bien impacta. Siempre suma. Muestra y genera confianza. Hablar bien hace más creíble un argumento. En cualquier ámbito dónde uno se mueva, ya sea en una reunión o proyecto profesional, en una charla con un compañero, en una cita romántica, en una conversación con los hijos, cuanto mejor se exprese tendrá más y mejores oportunidades de lograr sus objetivos. ¿Por qué? Simplemente porque puede poner en palabras lo que se tiene en ideas. Eso ya genera sensación de éxito. Hablar, alivia, quita la angustia, evita las peleas, genera conectividad. Mejora las relaciones y por ende, la calidad de vida.

--¿Cree que comunicar bien ya no es un valor añadido, sino una competencia básica?

--Siempre le digo a mis alumnos: si eres “un diez” en todo lo que haces, pero te expresas “como un tres”, con vocabulario pobre, con falta de tonos y matices, sin articular ni vocalizar, sin pasión, pues para el mundo, serás solo un tres. Esto aplica a todo en la vida, ir a una entrevista de trabajo, explicar tu emprendimiento o idea, vender productos o servicios, contar tus logros o tu experiencia. Les doy un ejemplo cotidiano: la mayoría de las primeras citas fallan, no porque no haya atracción física, sino porque no hubo buena comunicación. No saben de qué hablar, no le preguntan nada al otro entonces se traduce como falta de interés, algunos solo saben hablar de sí mismos, esto genera abulia, aburrimiento, desentendimiento, etc., etc., resultado: fracaso. Lo mismo sucede en una cita profesional.

--¿Cree que el sistema educativo actual dedica suficiente atención a la expresión oral?

--Lamentablemente no nos enseñan a expresarnos. No hay ninguna materia que enseñe oralidad, oratoria. Desde que comenzamos nuestra vida social fuera de casa, no podemos practicar en ningún nivel educativo. No nos familiarizamos con la idea de hablar frente a otros, solo nos evalúan en exámenes orales. Sin técnicas, sin tácticas, sin un previo conocimiento de cómo hacerlo, de cómo respirar, de qué hacer con las manos, de cómo mover el cuerpo y sobre todo de qué hacer frente al temor o inseguridad que nos genera. Entonces llegamos a la Universidad y le tenemos terror a expresar conceptos o hacer presentaciones frente al resto de los alumnos o profesores.

--El miedo a hablar en público es muy común. ¿Por qué nos ocurre?

--Sufrimos terriblemente el estrés de la glosofobia, que es el miedo a hablar frente al público. Los datos científicos lo convalidan, según varios estudios liderados por la Facultad de Psicología de la Universidad de Stanford, California (2014), el 75% de la población mundial teme más a hablar en público que a morir. Impactante. Pero real. El miedo a hablar en público nos afecta tanto porque nace de una de las mayores inseguridades que padecemos que es fracasar, temor a ser juzgados, a la exposición social. De ahí la importancia de que nos eduquen desde pequeños para sentirnos más seguros de nosotros mismos.

"El 75% de la población mundial teme más hablar en público que morir"

Científicamente, nuestro cerebro no distingue qué nos está pasando, no puede discernir entre un miedo real y uno imaginario, con lo cual, al sentir glosofobia nos pasa lo mismo fisiológicamente que cuando le tememos a la oscuridad o cuando nos quieren robar, el cerebro se activa para protegernos. Le envía una señal hormonal al cuerpo, preparándolo para elegir entre quedarse frente al peligro y defenderse o huir. Para eso debe activar el sistema sanguíneo y enviar más sangre a los músculos, por eso nos ruborizamos y nos tensionamos, respiramos con más dificultad, porque debemos conservar el oxígeno para correr, transpiramos más, nos tiembla la voz porque las cuerdas vocales también son músculos, etc. Todo eso es lo mismo que sentimos al hablar frente al público. Miedo. Estrés.

--¿Ese miedo se puede superar por completo o se aprende a gestionarlo?

--Obviamente el miedo se puede superar, como todo miedo, una vez identificado. Hay técnicas de cambio de comportamiento que debemos aprender para que nuestro cerebro ya no detecte hablar como una amenaza. Para eso primero hay que enfrentar ese miedo, es decir, accionar, eso ayuda a cambiar el comportamiento, el comportamiento a su vez, modifica el sentimiento negativo y si el sentimiento cambia, se tiene control del miedo. Se denominan técnicas de superación cognitiva.

--¿Cuáles son los primeros pasos para empezar a convertirse en un buen comunicador?

--Los primeros pasos para ser un buen comunicador es reconocerse. Saber cómo hablo frecuentemente, que vicios elocutivos tengo, cómo es mi voz, como uso mi cuerpo para hablar, reconocer lo que nos frena, o lo que pensamos que hacemos mal. Luego con las técnicas adecuadas, podremos ir practicando usando los silencios, los tonos y las expresiones para enriquecer nuestra expresividad.

--¿Cuáles son los errores más habituales que cometen quienes hablan en público?

--Uno de los errores más comunes que cometemos cuando hablamos en público es sin duda, hablar demasiado rápido para sacarnos la situación de encima. Si a eso le sumamos los nervios, las palabras se aceleran mucho más. Esto dificulta que el público entienda y reduce el impacto.

Además, no tener una estructura clara, es decir que las ideas no estén bien ordenadas, hace que el público pierda atención, siempre hay que estructurar el mensaje en inicio, desarrollo y cierre. Hay que evitar dar demasiada información, porque decir todo lo que sabemos satura al público. Es mucho mejor usar pocas ideas, pero claras y bien explicadas.

"Es mucho mejor usar pocas ideas, pero claras y bien explicadas"

Es importante conectar con nuestro público, ya sea una o miles de personas, mirar a los ojos, mover las manos, variar la voz, generar cercanía. Y por supuesto hacer pausas, utilizar los silencios como una herramienta para separar temas, tener tiempo para pensar y para que el público comprenda y sobre todo, generar climas que mantengan la atención.

--¿Qué van a aprender los alumnos que asistan al taller que va a impartir en la Universitat Jaume I?

--Los alumnos de la UJI que vienen al taller “Cómo superar el examen oral y no morir en el intento", ya en su segunda edición, aprenderán a enfrentar el miedo a exponerse, a hablar claro y conciso, y por supuesto técnicas para que el contenido llegue de forma segura y persuasiva. Es teórico-práctico, y podrán tener su propia experiencia exponiendo los contenidos frente a otros.

--Si hay algo que no le haya preguntado y me quiera destacarme

--Como bien dijo Winston Churchill: “Haz aquello que temes, y la muerte del temor estará asegurada”. Ese es el hermoso desafío que cada año se me presenta para ayudarlos a que sufran menos, y puedan sentirse exitosos.

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