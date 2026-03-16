La matronatación gratuita se afianza en Castellón con más usuarias y piscinas

El Departamento de Salud de Castellón ha consolidado la matronatación dentro de su catálogo de Buenas Prácticas con la participación de un mayor número de mujeres gestantes y la incorporación de nuevas piscinas colaboradoras.

Así, cada semana, una media de 56 mujeres embarazadas acuden a los programas gratuitos de matronatación que se desarrollan actualmente en cinco piscinas públicas, en Castelló (UJI y Salera), l’Alcora, Benicàssim y Almassora.

Se trata de una iniciativa impulsada por el equipo de matronas que recibió el sello de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud en el año 2019, y que «ya se ha consolidado en este departamento como una actividad de promoción de la salud fetal y materna con el objetivo de fomentar el ejercicio físico, el bienestar y la preparación al parto a partir de la semana 28 de gestación», explica Ruth Tirado, coordinadora de matronas.

Sesión de matronatación. / Mediterráneo

La actividad se dirige a mejorar el bienestar de las madres embarazadas y los futuros bebés

¿Qué beneficios aporta esta práctica?

Las sesiones incluyen diferetes tipos de actividades, desde ejercicios cardiovasculares suaves hasta dinámicas de relajación y simulacros de contracciones. Según señala Tirado, un objetivo clave es «fortalecer el cuerpo de la mujer para el momento del parto, preparándose física y mentalmente para ese proceso». La práctica aporta beneficios para madres y bebés en gestación, ya que «el agua permite hacer ejercicio sin impacto, algo fundamental en esta etapa. Genera una sensación de ligereza que muchas mujeres no sienten desde hace meses: en este medio la barriga deja de pesar y se produce un momento de relajación que también beneficia al bebé».