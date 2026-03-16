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La matronatación gratuita se afianza en Castellón con más usuarias y piscinas

Unas 56 mujeres embarazadas participan semanalmente en los programas que promueve el Departamento de Salud de Castellón, donde se combinan ejercicios cardiovasculares y dinámicas de relajación

La matronatación para embarazadas tiene múltiples beneficios.

La matronatación para embarazadas tiene múltiples beneficios. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

El Departamento de Salud de Castellón ha consolidado la matronatación dentro de su catálogo de Buenas Prácticas con la participación de un mayor número de mujeres gestantes y la incorporación de nuevas piscinas colaboradoras.

Así, cada semana, una media de 56 mujeres embarazadas acuden a los programas gratuitos de matronatación que se desarrollan actualmente en cinco piscinas públicas, en Castelló (UJI y Salera), l’Alcora, Benicàssim y Almassora.

Se trata de una iniciativa impulsada por el equipo de matronas que recibió el sello de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud en el año 2019, y que «ya se ha consolidado en este departamento como una actividad de promoción de la salud fetal y materna con el objetivo de fomentar el ejercicio físico, el bienestar y la preparación al parto a partir de la semana 28 de gestación», explica Ruth Tirado, coordinadora de matronas.

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Sesión de matronatación.

Sesión de matronatación. / Mediterráneo

La actividad se dirige a mejorar el bienestar de las madres embarazadas y los futuros bebés

¿Qué beneficios aporta esta práctica?

Las sesiones incluyen diferetes tipos de actividades, desde ejercicios cardiovasculares suaves hasta dinámicas de relajación y simulacros de contracciones. Según señala Tirado, un objetivo clave es «fortalecer el cuerpo de la mujer para el momento del parto, preparándose física y mentalmente para ese proceso». La práctica aporta beneficios para madres y bebés en gestación, ya que «el agua permite hacer ejercicio sin impacto, algo fundamental en esta etapa. Genera una sensación de ligereza que muchas mujeres no sienten desde hace meses: en este medio la barriga deja de pesar y se produce un momento de relajación que también beneficia al bebé».

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