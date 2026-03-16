El debate abierto marcará el III Foro de Municipalismo de ‘Mediterráneo’
El evento, que se celebrará próximamente en el salón Moll de Costa del Grau, se centrará en la vivienda, el papel de los ayuntamientos ante las emergencias y los servicios municipales básicos de calidad
El periódico Mediterráneo celebrará próximamente la tercera edición del Foro de Municipalismo en Castellón, un espacio consolidado para el intercambio de ideas entre alcaldes, alcaldesas y representantes institucionales de toda la provincia, además de empresas de servicios a los municipios. La cita se consolida como un punto de encuentro para debatir sobre los retos y oportunidades que enfrentan las poblaciones, así como para explorar estrategias de gobernanza local más eficaces.
El evento se desarrollará en formato presencial en el salón Moll de Costa en el Grau, con un aforo limitado a cien participantes y previa inscripción. La jornada combinará mesas redondas con debates abiertos que permitirán la participación activa de los representantes municipales y los profesionales.
Los grandes desafíos
El programa incluirá tres mesas redondas temáticas, moderadas por miembros del equipo del periódico y que seguirán tres ejes temáticos: vivienda, el papel de los ayuntamientos frente a las emergencias y los servicios municipales básicos de calidad. La primera de ellas, que llevará por título Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda, estará moderada por la jefa de Economía de Mediterráneo, Elena Aguilar, y abordará la situación actual del acceso a la vivienda, las acciones para impulsarlo, los principales obstáculos y el papel de la colaboración público-privada.
Programa oficial del foro
17.50 horas
Recepción y photocall.
18.00 horas
Presentación oficial por parte del director de Mediterráneo, Ángel Báez..
18.05 horas
Bienvenida institucional.
18.15 horas
Mesa redonda 1. Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda. Modera: Elena Aguilar, jefa de Economía de ‘Mediterráneo’
Asuntos:
- Descripción del momento actual del sector.
- Acciones encaminadas a impulsar el acceso a la vivienda.
- Principales obstáculos.
- El papel de la colaboración público-privada.
18.40 horas
Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez, director de ‘Mediterráneo’.
18.50 horas
Mesa redonda 2. El papel de los Ayuntamientos frente a las situaciones de emergencia. Modera: Carmen Tomás, jefa de Sociedad de Mediterráneo.
Asuntos:
- Descripción del momento actual en materia de seguridad.
- Dónde poner el foco de atención para afrontar los fenómenos más adversos (desastres naturales, sanitarios, etc.).
- Descripción del momento actual en materia de servicios sociales.
- Principales retos en materia social y los nuevos cambios demográficos.
19.15 horas
Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.
19.25 horas
Mesa redonda 3. Cómo garantizar los servicios municipales básicos de calidad. Modera: Miguel Agost, redactor jefe de ‘Mediterráneo’.
Asuntos:
- Descripción del momento actual en materia de servicios públicos: recogida y tratamiento de residuos; el abastecimiento de agua.
- La nueva tasa de basuras. Soluciones para rebajar su impacto en los bolsillos de los ciudadanos.
- El papel de las nuevas tecnologías para la mejora de los servicios municipales. Las ciudades inteligentes.
- Principales desafíos en materia de servicios municipales básicos.
19.50 horas
Debate abierto con los representantes municipales asistentes, conducido por Ángel Báez.
20.00 horas
Cierre y ágape.
Después será el turno de la mesa El papel de los ayuntamientos frente a las Emergencias, moderada por Carmen Tomás, jefa de Sociedad, y en la que se analizará la gestión de fenómenos adversos, desde desastres naturales hasta emergencias sanitarias, y se debatirá sobre los retos sociales y los cambios demográficos que afectan a la planificación municipal.
Por último, se abordará la mesa Cómo garantizar servicios municipales básicos de calidad, moderadapor Miguel Agost, redactor jefe de Mediterráneo, en la que se examinarán la situación de los servicios públicos esenciales, como agua y residuos, el impacto de nuevas tasas, y el papel de la tecnología para transformar las ciudades en entornos inteligentes y sostenibles.
Cada mesa irá seguida de un debate abierto, conducido por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, que permitirá la interacción con los asistentes y fomentará un intercambio de ideas, proyectos y experiencias.
Amplia cobertura
La tercera edición del Foro de Municipalismo en Castellón-El Debate Abierto, organizado un año más por el periódico Mediterráneo, será retransmitida por la televisión del diario, Medi TV.
Además, la cobertura se completará con la emisión en ‘streaming’ de la jornada empresarial a través de la web del periódico de Castellón y de sus perfiles en las redes sociales.
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