Prohibido ponerse enfermo la semana después de Magdalena: arranca la huelga de médicos

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) continúa con su calendario de movilizaciones para reivindicar un estatuto propio para la profesión médica y rechazar la propuesta del Ministerio de Sanidad suscrita con los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE, CCOO, UGT y CSIF) de estatuto marco. En concreto, los médicos están convocados a la huelga desde este lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo.

Se trata de la semana posterior a las fiestas de la Magdalena de Castelló y en plena semana de Fallas. La actividad asistencial suele bajar en periodos festivos y suele incrementarse después en la atención primaria y urgencias debido a excesos alimenticios, consumo de alcohol y la propagación de virus respiratorios.

Concentración

Los médicos se han concentrado este lunes a las puertas del Hospital General de Castellón portando una pancarta en reivindicación de las 35 horas y de la jornada semanal de lunes a viernes en atención primaria y hospitalaria. En las movilizaciones ha participado el presidente del colegio de médicos de Castellón, Carlos Vilar, quien ha explicado que la huelga “no es únicamente una movilización por la dignidad de la profesión médica, sino una lucha por la supervivencia de la sanidad pública”. Vilar ha insistido en que la precariedad laboral, la sobrecarga asistencial y el nuevo borrador del Estatuto Marco ponen en riesgo tanto a los profesionales como a la calidad de la atención sanitaria.

Seguimiento

El sindicato médico señala que la respuesta a la huelga en la Comunitat Valenciana ronda el 90% teniendo en cuenta los servicios mínimos decretados que oscilan entre el 75% y el 100% en los hospitales y en primaria del 50%. Por su parte, desde la Conselleria de Sanitat se cifra en el 8,85% el seguimiento de la protesta en la Comunitat Valenciana: un 15,09% en la provincia de Alicante; un 5,89% en la de Castellón y un 6,04% en la de Valencia.

La anterior huelga sanitaria tuvo lugar en el mes de febrero y en ella fueron cancelados más de 300 actos asistenciales de media diaria en la provincia de Castellón a pesar de que el seguimiento fue inferior al paro convocado en diciembre. En febrero según la Conselleria de Sanitat la participación en febrero se situó entre un 6 y un 9% en la provincia de Castellón, inferior a la registrada en diciembre. Una participación que el sindicato médico CESMCV situó entre el 70 y el 90% por los servicios mínimos abusivos, del 100% y del 75% en otros casos, lo que, a su juicio, impide el ejercicio efectivo del derecho a la huelga.

CCOO llama a negociar

Por su parte, el sindicato CCOO, que sí suscribió el acuerdo del estatuto marco, remite a la negociación autonómica. Así, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha solicitado a la Conselleria de Sanitat la convocatoria urgente de la mesa sectorial, con el objetivo de abrir una negociación sobre la jornada laboral, el sistema de guardias y los descansos del personal médico. Desde el sindicato señalan que existe "un malestar creciente en el colectivo facultativo relacionado con la carga de trabajo, el impacto de las guardias en la jornada efectiva y la necesidad de avanzar hacia mejoras en la organización del tiempo de trabajo". La organización recuerda que aspectos clave como la jornada, el régimen de atención continuada, los descansos tras guardias o determinadas condiciones retributivas forman parte del ámbito de desarrollo de las comunidades autónomas y pueden abordarse mediante acuerdos en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunitat Valenciana.

No suspenden servicios mínimos

Precisamente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) por la que esta parte solicitaba la suspensión de la resolución de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana que fija los servicios mínimos esenciales para la huelga de médicos y médicas que comenzó el pasado 16 de febrero y está convocada también para los periodos 16-20 de marzo, 27-30 de abril, 18-22 de mayo y 15-19 de junio de este año 2026.

Los magistrados entienden que el funcionamiento de los servicios públicos, en este caso los sanitarios, y más concretamente los médicos y otros profesionales del grupo A1 del Sistema Nacional de Salud, "justifica la limitación de ese derecho de huelga en términos que no signifique su desnaturalización".

Perjuicios irreparables para los usuarios

La Sala considera que una suspensión de los servicios mínimos en sanidad "podría entrañar un riesgo cierto de perjuicios irreparables en los usuarios, afectando a bienes constitucionalmente preeminentes (vida, integridad y salud).

Así -tal y como recoge el auto- la resolución administrativa impugnada y el informe técnico-sanitario aportado por la Administración "razonan la necesidad de asegurar el mantenimiento de la asistencia urgente; la continuidad de la atención a pacientes crónicos y vulnerables y la evitación de descompensaciones, retrasos diagnósticos y terapéuticos y un colapso progresivo de los dispositivos de urgencias y hospitalización".

"Todo lo cual refuerza a priori la prevalencia del interés general sanitaria en la balanza cautelar", concluye el Tribunal.