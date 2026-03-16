El PSPV-PSOE de Castellón acusa al PP de convertir las residencias en una “oportunidad inmobiliaria para los amigos”

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha reprochado al PP que haya dejado de concebir las residencias como un servicio público esencial para "convertirlas en una oportunidad inmobiliaria para los amigos”.

La vicesecretaria general socialista, Tania Baños, ha criticado que desde la Generalitat Valenciana se esté trasladando a alcaldes y alcaldesas que han reivindicado infraestructuras sociosanitarias, incluso con parcelas ya disponibles, que “si quieren una se busquen un empresario, porque no tienen ninguna intención de invertir ni un euro en obra nueva, pese al déficit de plazas públicas”.

Planificación "por una tarjeta de visita"

Baños ha lamentado que se haya sustituido la planificación pública “por una tarjeta de visita de constructoras y fondos de inversión” y ha advertido de que externalizar el problema, fiándolo todo a la iniciativa privada, y dejar solos a los consistorios “es un golpe bajo para nuestros mayores y para los servicios en el interior, porque ningún fondo de inversión vendrá a un pueblo pequeño si no puede hacer caja”.

A este respecto, ha recriminado al PP que “quiera hacer negocio con una necesidad básica dejando en manos exclusivas de empresarios y fondos buitre la construcción de unos recursos que deberían estar garantizados por la administración" y ha advertido de que esto “es una burbuja que acabará estallando en las manos de muchas familias, a las que dejará con los bolsillos temblando si quieren una plaza porque tendrán que pagar cuotas totalmente inasumibles”.

"Se impone el 'sálvese quien pueda'"

“Pero es que no hay alternativa a este modelo privado porque se han cargado el plan Convivint de Ximo Puig en Castellón, que preveía una inversión de 200 millones de euros públicos y un centenar de recursos repartidos por toda la provincia. Con ello se ha esfumado la garantía de tener una residencia pública a un máximo de 20 minutos de casa y se ha impuesto el sálvese quien pueda", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que la única obra que el PP se ha preocupado de rescatar y anunciar del Convivint es, precisamente, el centro de día de la Vall d’Alba, municipio de la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina. “Es el modelo del PP de siempre: primero los amigos y ellos; después, si es que sobra algo, la gente”, ha añadido, en referencia también al escándalo de adjudicaciones de pisos de lujo investigado en Alicante.

Finalmente, la vicesecretaria general ha asegurado que la Generalitat “lleva demasiado tiempo desaparecida” y ha defendido que Diana Morant, como presidenta, reforzará la proximidad de los cuidados y pondrá freno a la sangría de oferta pública que está encareciendo el servicio. “Somos una sociedad cada día más envejecida y el PP no ha hecho nada en más de dos años y medio para ampliar de verdad las plazas públicas. Si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros”, ha concluido.