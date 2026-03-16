El puerto de Castellón cierra el mejor febrero de su historia: mueve 1,7 millones de toneladas de mercancías

El puerto de Castellón continúa exhibiendo músculo al firmar el mejor mes de febrero de toda su historia en tráfico de mercancías, justo a las puertas del estallido del conflicto bélico en Oriente Medio.

PortCastelló, según los datos hechos públicos este lunes, contabiliza al cierre del segundo mes del año un total de 1.766.437 toneladas movidas, lo que supone un incremento del 22,4% respecto al mismo mes del año anterior.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha asegurado que "estamos ante unas cifras que demuestran la capacidad de PortCastelló para diversificar sus tráficos y ganar competitividad en mercados clave” y ha añadido que “cerrar el mejor febrero de nuestra historia no es casualidad, es el resultado del esfuerzo de toda la comunidad portuaria y de una estrategia clara para atraer mercancía de mayor valor añadido, como demuestra el espectacular crecimiento en contenedores y mercancía general".

Mercancia general y contenedores

El resultado reafirma la tendencia alcista del recinto portuario, con la que comenzó el 2026, y que aporta cifras positivas en todas las líneas de negocio. En detalle, la mercancía general se dispara un 74,9%, pasando de las 99.880 toneladas del año pasado a las 174.771 anuales. Similar evolución sigue el tráfico de contenedores, que experimenta un crecimiento del 89,6%, alcanzando los 13.603 contenedores frente a los 7.173 del año pasado.

Infografía de PortCastelló sobre la evolución del tráfico de mercancías. / MEDITERRÁNEO

Los graneles líquidos, el grupo con mayor volumen en el puerto, crecen un 20,6% hasta alcanzar las 838.680 toneladas. Por su parte, los graneles sólidos aumentan un 16,2%, sumando 752.986 toneladas movidas.

El acumulado, al alza un 11,2%

Con ello, PortCastelló crece también en el acumulado del año, en concreto un 11,2%, y suma 3.242.359 toneladas. Destaca de nuevo la mercancía general con un avance del 43,9% y los contenedores con un incremento acumulado del 45,7%.

Ibáñez ha incidido en que "estos datos nos sitúan como un motor económico fundamental para la provincia, ganando relevancia l y consolidándonos como un hub logístico de referencia en el Mediterráneo".

En estos momentos, el 51,2% de la mercancía que se mueve por el puerto de Castellón es granel líquido, seguido del granel sólido, que supone un 40,5%; y la mercancía general, un 8,3%. Los principales destinos comerciales son, por este orden, Turquía, Marruecos, Libia, Guyana y Canadá.