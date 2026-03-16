La quiebra de una empresa genera una subasta histórica: 65 lotes valorados en 31 millones de euros

El procedimiento concursal seguido para liquidar una histórica empresa de Castellón llega a un momento decisivo. Una tramitación que se lleva a cabo casi un año después de no haber podido remontar una delicada situación financiera, que tuvo su origen en 2020.

Los bienes de la firma Frost-trol, fundada hace más de 60 años y que se dedicaba a la fabricación de neveras industriales destinadas al sector de la distribución alimentaria, se ponen a subasta en uno de los procesos de este tipo más abultados de los últimos años en Castellón. En total, se han habilitado para su puja un total de 65 lotes, que están valorados en casi 31 millones de euros.

Fechas y plazos de la puja

Un portal de internet especializado en este tipo de actividades ya tiene abierta la puja de las diferentes partes de la empresa, y da como plazo para las ofertas la fecha del 16 de abril de 2026. En cambio, la nave productiva, ubicada en Cabanes, tiene la subasta abierta del 17 de marzo al 17 de abril.

Es precisamente esta construcción industrial la que cuenta con una mayor valoración. Concretamente, se ha tasado por 21.863.596 euros. El precio de salida corresponde al 50% de este precio, con 10.931.798 euros. En el otro extremo está un armario de seguridad, que se ha valorado en 312 euros. Entre medias hay maquinaria de fabricación por precios variados, un lote variado de material de oficina por 17.342 euros, carretillas entre 8.000 y 9.000 euros, o un lote de refrigeradores y piezas listos para usar, por 4,3 millones de euros.

Deudas y origen de la crisis

La subasta estaba prevista en el pasado mes de noviembre, pero un incidente procesal relacionado con esta quiebra obligó a un aplazamiento por parte del Juzgado de lo Mercantil de Castellón. Con la activación de la cuenta atrás por parte del administrador concursal se da un nuevo paso.

El dinero recaudado con esta medida servirá para hacer frente a los pagos pendientes de la empresa, que presentó concurso en abril de 2025. El informe de la administración concursal, correspondiente al 24 de febrero, muestra que entre los acreedores hay entidades financieras, la Agencia Tributaria, el Instituto de Crédito Oficial o firmas proveedoras. El dinero también debe servir para hacer frente a los pagos pendientes a los trabajadores, que tendrán que cobrar a través del Fogasa. Los últimos empleados despedidos salieron de Frost-trol en mayo del pasado año.

La crisis se produjo ante factores como la pandemia de covid, o la crisis energética y de costes tras la guerra de Ucrania. Pero el factor decisivo en la desaparición de la empresa se dio en 2021, cuando se detuvo a un comercial que no había comunicado a la compañía la cancelación de un contrato de 20 millones de euros. La producción no se detuvo, con el consiguiente coste en materias primas, personal y maquinaria que no se pudo remontar.

La nave, el activo más valioso

En cuanto al activo más caro, la nave, el portal de subastas afirma que es "un activo inmobiliario sólido y versátil en un enclave con proyección". En cuanto al inmueble "destaca por su arquitectura funcional y por una estructura de calidad pensada para uso intensivo: estructura portante robusta, altura libre apta para almacenamiento en vertical y operaciones con equipos de manutención, y zonas que favorecen flujos de trabajo eficientes". La planta, abierta en 2020, se hizo con los últimos adelantos técnicos.