Todas las reacciones desde Castellón a los resultados de las elecciones en Castilla y León

Los resultados de las elecciones de Castilla y León dejan reacciones, desde Castellón, en líneas similares entre los distintos bloques ideológicos, pues mientras el PP se congratula de ser la fuerza más votada, Vox exhibe su crecimiento y el PSOE pone en valor su capacidad de resistencia. Compromís, por su parte, alude a la diferencia con el retroceso que sufren las fuerzas estatales de izquierda.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita a Onda, ha valorado que "la gente en España quiere que haya gobiernos de centroderecha y de derecha" y ha abogado por "no perder el tiempo en polarizaciones y discusiones y conseguir consenso para que los gobiernos estén ya en marcha en las zonas en las que aún no lo están, que es lo que nos piden los ciudadanos".

"Para acabar con el sanchismo en España, tenemos que ponernos de acuerdo las fuerzas que no queremos más Pedro Sánchez y ponernos a trabajar", ha defendido el jefe del Consell, quien ha sacado pecho de que "el PP está ganando todas las elecciones". Informa David Donaire.

"Defensa real de sus intereses"

Mientras, la presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina, ha señalado que "Alfonso Fernández Mañueco es garantía y certeza para los ciudadanos de Castilla y León. Como lo es el PPCS para la provincia de Castellón. Su gran trabajo ha recibido el aval de los ciudadanos que saben que en el PP tienen la defensa real y eficaz de sus intereses”.

"Y este balance electoral ratifica el cambio político que se está consolidando en la provincia de Castellón porque cada vez más ciudadanos confían en nuestro proyecto. El que da su palabra y cumple. El que se examina cada día con resultados frente a un PSOE desgastado, desnortado y falto de respuestas. Que ahora solo busca hacerse hueco ante la debacle”, ha incidido la líder de los populares castellonenses, remarcando la ampliación de la distancia con los socialistas.

También desde Vox se han congratulado por el balance de las urnas. "Certificamos que Vox ha vuelto ha romper su techo electoral. Lo ha hecho en Castilla y León y además superando los resultados, ya excelentes, de Extremadura y Aragón", ha defendido su presidenta provincial, Llanos Massó. "Ahora toca que salgan gobiernos que reflejen el resultado de las urnas", ha planteado.

"Toca negociar medida a medida, con plazos de cumplimiento y con garantías de cumplimiento para asegurarnos de que cada voto sea respetado y se garantice que no se ha defraudado. Y, por supuesto, vamos a gobernar", ha sentenciado la líder en Castellón de la formación de extrema derecha.

"Única alternativa"

"El resultado dice muy claro que la única alternativa al PP y Vox, es el Partido Socialista", ha asegurado el secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, Samuel Falomir. "Daban una vez más por muerto al Partido Socialista y se demuestra que es un partido fuerte, que viene de altibajos, pero en el que muchísima gente sigue confiando", ha sentenciado el líder socialista.

Falomir ha remarcado que los ciudadanos, en base a los apoyos cosechados en Castilla y León, consideran a la formación progresista como "un partido útil para hacer frente a las derechas".

Desde la izquierda valencianista, sin embargo, creen que los resultados de este último domingo electoral "son poco extrapolables" a la situación de Castellón. "Es cierto que constatan que el PP está subordinado a los ultras, como también pasa aquí, y por eso es más necesario el cambio. Y también se extrae que los ultras parecen haber tocado techo y van de frenada. Y donde el PSOE ha aguantado posiciones", señala el portavoz en la Diputación, David Guardiola.

"A diferencia de Castilla y León, o de gran parte de la península, donde las siglas de izquierda estatal no están sabiendo ganar espacio, aquí está el hecho diferencial de Compromís, una fuerza transformadora y arraigada al territorio, muy consolidada y con un candidato a la Generalitat muy conocido y que es el mejor valorado por la ciudadanía", ha concluido Guardiola.