Regresa la "aceleradora boutique" de Castellón: Órbita busca empresas para lanzar con 100.000 euros en premios

La "aceleradora boutique" de empresas Órbita activa su novena edición, que contará con 100.000 euros en premios e impulsará a una decena de compañías incipientes con sede en la provincia de Castellón.

La iniciativa, impulsada por el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) y la Diputación, recibirá candidaturas hasta el próximo 4 de mayo y pretende potenciar el crecimiento empresarial, pero también "proyectar el talento innovador de la provincia al resto del mundo" y "generar un impacto positivo en el territorio".

Así lo ha señalado este lunes el director del CEEI, Justo Vellón, junto al diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, en la presentación ante los medios de comunicación. Vellón ha incidido en la apuesta del programa por focalizar esfuerzos y personalizar el programa para las diez startups que finalmente son seleccionadas y participan en cada edición.

107 millones facturados y 800 empleos creados

El director del CEEI también ha ensalzado las cifras que avalan el buen rumbo de Órbita, pues desde su nacimiento en el 2018, ha respaldado a 80 firmas de diferentes sectores, desde el aeroespacial al fintech, ha logrado 48 millones de euros en financiación, las compañías acumulan 107 millones de euros en financiación, las firmas tienen un índice de supervivencia superior al 81% y han generado más de 800 puestos de trabajo. "No hablamos de ideas, hablamos de empresas que crecen, se consolidan y se convierten en referentes en sus sectores", ha remarcado Vellón, poniendo como ejemplo a firmas como Internxt o Arkadia Space.

"Participar en Órbita es un reconocimiento al talento, el esfuerzo y la inversión", ha valorado el diputado, animando a las startups a participar en esta "plataforma de impulso, una oportunidad real para convertir ideas en empresas sólidas, impulsar proyectos innovadores y transformar talento en crecimiento".

Sobre el calendario, tras concluir el plazo de inscripción, el 21 y 22 de mayo se llevará a cabo la selección, dando paso el día 29 a la jornada de presentación. Esta novena edición culminará el 20 de noviembre con un día dedicado a las firmas y los inversores.