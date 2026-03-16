Sanitat responde a la denuncia del PSPV ante el retraso de un equipo clave contra el cáncer de mama en Castellón

La Conselleria de Sanitat ha dado explicaciones a Mediterráneo después de que el PSPV haya pedido la dimisión del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, por el retraso en la puesta en marcha de equipos clave para lucha contra el cáncer de mama. Como ha publicado Mediterráneo en su página web, el Hospital General de Castellón mantiene inactivo un acelerador de electrones móvil adquirido hace casi tres años para el tratamiento de radioterapia intraoperatoria, una maquinaria que permitiría luchar contra el cáncer de mama.

La Conselleria de Sanitat adjudicó en noviembre de 2022 (al final del anterior gobierno del Botànic) un contrato de casi 4 millones (3.811.500 euros IVA incluido) para el suministro de tres equipos de aceleradores de electrones móvil para tratamiento de radioterapia intraoperatoria con destino al Hospital General de Castelló, el Clínico de València y el General d'Elx. Estos equipos se recibieron entre marzo y julio del 2023, pero hasta el final del 2025 solo se habían realizado cuatro intervenciones quirúrgicas en el Clínico, el de Elx se puso en marcha la semana pasada mientras que el de Castelló es el más retrasado, aún sin fecha de puesta en marcha.

"Se ha tenido que empezar desde cero"

Sobre la aplicación de la Radioterapia Intraoperatoria para el Hospital General de Castellón a través del acelerador de electrones Sordina IORT Technologies, desde la Conselleria de Sanitat han explicado este lunes que "desde el actual equipo directivo del Departamento de Salud de Castellon y de la Conselleria de Sanitat se ha tenido que iniciar desde cero todo el proceso de autorización, adecuación de infraestructuras, adecuación de quirófano y tramitación con el Consejo de Seguridad Nuclear, ya que cuando se adquirió el acelerador, en la anterior legislatura, se realizó sin previsión ni planificación de los requerimientos necesarios para su puesta en marcha.

Obras en quirófanos y pruebas con el acelerador

En este aspecto, desde el Hospital General de Castellón, aseguran, no se ha parado de trabajar en la tramitación, que ha requerido también la coordinación directa con el Hospital Provincial de Castellón, donde se encuentran los especialistas de Medicina Nuclear. Así, fue necesario realizar una serie de obras estructurales dentro de los quirófanos antes de poder realizar las pruebas con el acelerador, que se llevaron a cabo a finales del año pasado. Actualmente, ya se ha recibido la notificación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para poder avanzar con la tramitación, a la espera de que nos den fecha para la inspección por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y del consiguiente documento de Notificación para la puesta en marcha del acelerador.

Imagen de archivo de un tratamiento de radioterapia intraoperatoria en el Hospital Clínico de València. / GVA

Calibrado del aparato

Paralelamente, para seguir dando pasos por parte del General, están en marcha ya los expedientes de mantenimiento y equipamiento necesarios para iniciar la fase de comisionado del equipo, es decir, el calibrado del aparato, que debe realizarse en un búnker de radioterapia, en este caso en el del Hospital Provincial, para lo cual será necesario trasladar allí el acelerador lineal. No obstante, las mismas fuentes han precisado que el equipo no se quedará en el Hospital Provincial, sino que tras el trámite del calibrado volverá al Hospital General, que es donde ofrecerá atención a las mujeres. El motivo es que el calibrado debe realizarse en un búnker de radioterapia, ya que en el General no hay medicina nuclear, pues este servicio está en el Hospital Provincial.

El PSPV lleva el caso a la Comisión Europea

Ante esta situación las eurodiputadas Sandra Gómez López y Leire Pajín han registrado una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea para solicitar explicaciones sobre el retraso en la puesta en funcionamiento de los equipos de radioterapia intraoperatoria adquiridos con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU). En ese sentido, han preguntado qué mecanismos existen para garantizar que los equipos sanitarios financiados con fondos europeos no solo se adquieran, sino que se pongan en funcionamiento en un plazo razonable y contribuyan realmente a mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos oncológicos.

”Los fondos europeos deben servir para mejorar la vida de la ciudadanía. Es fundamental asegurar que las inversiones financiadas con NextGenerationEU se traduzcan en equipamientos que estén operativos y accesibles para los pacientes, especialmente cuando hablamos de la lucha contra el cáncer”, ha señalado Gómez.

Por su parte, Pajín ha subrayado que “cuando hablamos de cáncer, el tiempo y el acceso al tratamiento son fundamentales, por lo que es imprescindible que los recursos disponibles se utilicen con eficacia para beneficiar a los pacientes”.

En la pregunta parlamentaria registrada, ambas también piden a la Comisión que evalúe si retrasos prolongados en la puesta en marcha de este tipo de equipamientos pueden afectar a los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, que busca garantizar un acceso más rápido y equitativo a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en toda la Unión Europea.

Petición de dimisión

Asimismo, la portavoz de Sanitat del PSPV en las Corts, Yaissel Sánchez, ha exigido este lunes la dimisión del conseller de Sanitat, Marciano Gómez. “Es insoportable que este Consell de Mazón y Pérez Llorca siga un minuto más en el Palau de la Generalitat porque nos llevó al desastre con la dana y ahora vemos que también ha abandonado la lucha contra el cáncer, dejando que equipos que salvan vidas de muchas mujeres guardaran polvo en cuartuchos cerrados bajo llave, tal como sigue alguno”, ha censurado Yaissel Sánchez.

La parlamentaria ha recordado que fue el Consell de Ximo Puig el que aprobó esta inversión para dotar a los hospitales valencianos de las últimas tecnologías para luchar contra el cáncer, de forma que a finales del mandato del Botànic se licitó la compra de tres equipos, con un coste de casi 4 millones de euros.

Según explica Sánchez, estos aceleradores de electrones móviles pueden usarse en el mismo quirófano tras una intervención, permitiendo un tratamiento de radioterapia intraoperatoria del alta precisión, de forma que se aplican radiaciones ionizantes directamente sobre el área del tumor durante la cirugía, con mucha menor afectación de las áreas y tejidos sanos. Además del cáncer de mama en estados precoces, estos equipos son también efectivos en sarcomas de partes blandas, recaídas de cáncer de recto y de cáncer ginecológico, y patologías tumorales de la región hepatobiliar.

Yaissel Sánchez ha recriminado al conseller de Sanitat su “desidia e incompetencia” en la gestión de la sanidad pública valenciana. No obstante, la diputada sospecha que esta “flagrante infrautilización” de tecnología “que salva vidas” no es casualidad: “el problema es Mazón y Pérez Llorca han puesto al frente de la Sanidad valenciana a un conseller, Marciano Gómez, al que solo le preocupa el negocio de la sanidad privada, y esta obsesión por que las empresas privadas hagan caja supone un peligro para todos los valencianos y, particularmente, para miles de mujeres valencianas”. Sánchez recuerda que Gómez ya protagonizó “el escándalo del abandono del cribado de cáncer de mama, cuando salió a la luz el recorte de cribados a 90.000 mujeres por la mala gestión del PP”.

“Excusas de mal pagador”

La responsable socialista de Sanitat en las Corts lamenta las “excusas de mal pagador” del conseller para “camuflar” su “incompetencia supina”, cuando en las respuestas intenta responsabilizar al Consell del Botànic de la “infrautilización” de los equipos. “Tres años después, salir a culpar al Botànic resulta ridículo, grotesco. No hay pretexto que valga, lo único que queda claro es la dejadez y el abandono de la sanidad pública por parte del conseller Gómez, que ejerce como un auténtico agente comercial de las empresas de la sanidad privada”.

Para Yaissel Sánchez, estamos “ante el PP de siempre”, “el PP para el que todo el mundo tiene la culpa menos él, el PP del Ventorro que igual se va de sarao en el peor momento en la historia de los valencianos que gestiona la sanidad o las viviendas de protección oficial como si fueran un botín a repartir entre los suyos”. “¿Qué les decimos a las personas que se han visto privadas de estas intervenciones de radioterapia intraoperatoria, estando los equipos guardados en los hospitales en una habitación como si fueran trastos?”, se pregunta la parlamentaria del PSPV-PSOE.

Para Sánchez, estamos ante “una más” del conseller Marciano Gómez. A su juicio, este asunto “se añade al escándalo del traje a medida en favor de las empresas privadas de sanidad, particularmente, Ribera Salud, que hizo el conseller en las liquidaciones anuales de las concesiones sanitarias que firmó aprisa y corriendo en 2025, en contra del criterio de la Intervención, en las que regaló a estas mercantiles decenas de millones de euros”. “Unas liquidaciones que la conselleria de Marciano Gómez negoció con su cuñada, directora financiera de Ribera Salud; además, se da la circunstancia de que posteriormente Ribera Salud compró por 120 millones la clínica de Benidorm, de la que es gerente el hermano del conseller”, señala la parlamentaria.