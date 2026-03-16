Las tecnológicas de Castellón disparan su impacto y ya sostienen 2.700 empleos

Son firmas que se dedican al desarrollo de programas informáticos, la ciberseguridad, el almacenamiento de datos o las telecomunicaciones. Las empresas tecnológicas siguen ganando peso en la provincia de Castellón, como evidencia el mercado laboral, pues en apenas una década han duplicado los puestos de trabajo que sostienen, rozando ya los 2.700.

Los datos del Institut Valencià d’Estadística (IVE) reflejan este crecimiento sostenido en el tiempo, según evidencia la evolución del empleo que depende de las compañías tecnológicas castellonenses, a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA). Al cierre del 2025, última actualización disponible, son 2.689 trabajadores en este tipo de empresas, un 86% más en una década, pues en el 2015 eran 1.439 empleados.

Destaca que, pese a los vaivenes propios que suele sufrir el mercado laboral por la coyuntura económica, en ningún momento se ha producido un retroceso en cuanto a la fuerza laboral que depende de este tipo de compañías.

Si se observan con lupa los datos, la mayor parte de la actividad se concentra en las firmas dedicadas a la programación o la consultoría informática, que representan siete de cada diez empleos.

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Tirón de la IA

«El sector va muy bien gracias a la revolución de la inteligencia artificial, la robótica o la digitalización de todos los sectores, desde industria o agricultura, hasta instituciones públicas», señala el presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón XarxaTec, José Bort, quien incide en que ello se traduce en que existen «numerosas oportunidades y mucho trabajo».

Sin embargo, este crecimiento lleva a que no siempre se disponga del talento necesario, sobre todo en el caso de las compañías más grandes. «Las empresas que realmente están creciendo mucho y que sí que necesitan equipos más grandes, desgraciadamente, los montan fuera porque nos falta personal», añade el máximo representante de la entidad, quien detalla que «hay talento cualificado en Castellón, pero nos faltan perfiles más sénior». Y es que, entre Formación Profesional (FP) y universidad, Bort apunta que la provincia suma cada año más de 200 alumnos de perfiles técnicos de informática.

Fuga a Valencia o Alicante

Ahora bien, esto no cubre la demanda que puede existir de trabajadores con más experiencia, algo también fundamental para este tipo de compañías. Un déficit que lleva a las empresas, admite el presidente de XarxaTec, a «montar sus equipos fuera, en Valencia o Alicante».

Más allá de las compañías, las administraciones también están apostando por la tecnología, con iniciativas promovidas tanto desde el Ayuntamiento de Castelló como desde la Diputación Provincial, con Provinc.IA.