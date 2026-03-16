Tres años de espera sin activar un robot de alta tecnología contra el cáncer de mama en Castellón

El Hospital General de Castellón mantiene inactivo un acelerador de electrones móvil adquirido hace casi tres años para el tratamiento de radioterapia intraoperatoria, una maquinaria que permitiría luchar contra el cáncer de mama.

La Conselleria de Sanitat adjudicó en noviembre de 2022 (al final del anterior gobierno del Botànic) un contrato de casi 4 millones (3.811.500 euros IVA incluido) para el suministro de tres equipos de aceleradores de electrones móvil para tratamiento de radioterapia intraoperatoria con destino al Hospital General de Castelló, el Clínico de València y el General d'Elx. Estos equipos se recibieron entre marzo y julio del 2023, pero hasta el final del 2025 solo se habían realizado cuatro intervenciones quirúrgicas en el Clínico, mientras que el de Elx y el General de Castelló, seguían inactivos.

Fuentes de la Conselleria de Sanitat informan de que la semana pasada se puso en marcha en Elx el segundo de los tres aceleradores de electrones móviles dentro del sistema valenciano de salud. Más atrasada va la situación del Hospital General de Castellón, aún sin estrenar ni con fecha prevista camino de cumplir los tres años de su recepción. Según explica la conselleria, el actual equipo «ha tenido que iniciar y gestionar desde cero todos los trámites administrativos y la adaptación de infraestructuras en zona de quirófanos para la adecuada instalación del acelerador de electrones, debido a la ausencia de previsión y planificación antes de su adquisición». De hecho, una de las actuaciones es trasladarlo al búnker de radioterapia del Hospital Provincial de Castellón. Allí, aseguran fuentes de la conselleria, se realizará la «fase de calibrado» para la que, añaden, ya se han publicado los expedientes de mantenimiento y equipamiento. Asimismo, se ha recibido la notificación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para poder avanzar con la tramitación, a la espera de recibir fecha para la inspección de este organismo y del consiguiente documento de notificación para la puesta en marcha del acelerador, aunque sin fecha prevista.

Ventajas de la maquinaria

Esta maquinaria permite en los tratamientos contra el cáncer de mama aplicar una dosis altamente focalizada de radiación durante la propia intervención quirúrgica, una vez extirpado el tumor, integrando así la radioterapia en el mismo acto quirúrgico para optimizar el tratamiento en casos seleccionados. Entre sus ventajas resulta menos invasivo y mejora la recuperación con menos visitas postoperatorias.

Sanitat elude responsabilidades

Esa información la facilitó el propio departamento que encabeza Marciano Gómez al PSPV en una respuesta parlamentaria, donde se quitó responsabilidades en la demora. «Los retrasos en la operatividad de estos equipos obedecen a causas técnicas, normativas y estructurales objetivas, derivadas fundamentalmente de una planificación insuficiente en la fase inicial del procedimiento de contratación y de los estrictos requisitos de seguridad radiológica exigidos por el organismo regulador, sin que resulte atribuible dicha demora a la gestión del actual equipo de la conselleria», explicó la conselleria. En ese momento, el único que estaba en funcionamiento era el del Clínico de València que logró el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear el 14 de abril de 2025 y del que se informó del inicio de las operaciones dos meses después, en junio.

Desde entonces y hasta final de diciembre se realizaron con este cuatro intervenciones quirúrgicas, según el departamento de Marciano Gómez que especifica que su tratamiento «es muy diferente a un acelerador normal», señalando que su uso no es para todos los pacientes ni puede usarse de «manera extensiva», lo que explicaría que en seis meses se haya utilizado estas cuatro veces.

Casi tres meses después de esa respuesta, y a preguntas de este periódico, Sanitat actualiza la situación e informa que se ha puesto en marcha el segundo de estos equipos, el de Elx, la semana pasada. Según indicó a los socialistas, «los retrasos se debieron principalmente a los requerimientos adicionales del CSN, a la falta inicial de autorización para realizar mediciones experimentales -no se obtuvo hasta diciembre de 2024- y a la necesidad de ejecutar adaptaciones estructurales y de seguridad radiológica en el quirófano».

No obstante, y también según Sanidad en la misma contestación, el 24 de abril de 2025, apenas 10 días después que el del Clínico, recibió el Acta de Inspección del Consejo de Seguridad Nuclear «que incluía la correspondiente autorización de funcionamiento del equipo». Esto no impidió que terminase el año sin usarse. «Hasta el momento, debido a que para la puesta en marcha es necesario completar diversas actuaciones, no se han realizado intervenciones», indicó en diciembre Sanidad. Tres meses después, la situación ha cambiado y ya lo ha podido activar.

El PSPV pide la dimisión de Gómez

La portavoz de Sanidad del PSPV en las Corts, Yaissel Sánchez, ha exigido este lunes la dimisión del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras reconocer la conselleria, en respuesta a las preguntas parlamentarias de los socialistas, que ha tenido tres años parados tres equipos de última generación para luchar contra el cáncer de mama que llegaron a la Comunitat Valenciana entre marzo y julio de 2023, destinados a los hospitales Clínico de Valencia, General de Elx y General de Castellón.

“Es insoportable que este Consell de Mazón y Pérez Llorca siga un minuto más en el Palau de la Generalitat porque nos llevó al desastre con la Dana y ahora vemos que también ha abandonado la lucha contra el cáncer, dejando que equipos que salvan vidas de muchas mujeres guardaran polvo en cuartuchos cerrados bajo llave, tal como sigue alguno”, ha censurado Yaissel Sánchez.

La parlamentaria ha explicado que fue el Consell de Ximo Puig el que aprobó esta inversión para dotar a los hospitales valencianos de las últimas tecnologías para luchar contra el cáncer, de forma que a finales del mandato del Botànic se licitó la compra de tres equipos, con un coste de casi 4 millones de euros.

Según explica Sánchez, estos aceleradores de electrones móviles pueden usarse en el mismo quirófano tras una intervención, permitiendo un tratamiento de radioterapia intraoperatoria del alta precisión, de forma que se aplican radiaciones ionizantes directamente sobre el área del tumor durante la cirugía, con mucha menor afectación de las áreas y tejidos sanos. Además del cáncer de mama en estados precoces, estos equipos son también efectivos en sarcomas de partes blandas, recaídas de cáncer de recto y de cáncer ginecológico, y patologías tumorales de la región hepatobiliar.

Yaissel Sánchez ha recriminado al conseller de Sanidad su “desidia e incompetencia” en la gestión de la sanidad pública valenciana. No obstante, la diputada sospecha que esta “flagrante infrautilización” de tecnología “que salva vidas” no es casualidad: “el problema es Mazón y Pérez Llorca han puesto al frente de la Sanidad valenciana a un conseller, Marciano Gómez, al que solo le preocupa el negocio de la sanidad privada, y esta obsesión por que las empresas privadas hagan caja supone un peligro para todos los valencianos y, particularmente, para miles de mujeres valencianas”. Sánchez recuerda que Gómez ya protagonizó “el escándalo del abandono del cribado de cáncer de mama, cuando salió a la luz el recorte de cribados a 90.000 mujeres por la mala gestión del PP”.

“Excusas de mal pagador”

La responsable socialista de Sanitat en las Corts lamenta las “excusas de mal pagador” del conseller para “camuflar” su “incompetencia supina”, cuando en las respuestas intenta responsabilizar al Consell del Botànic de la “infrautilización” de los equipos. “Tres años después, salir a culpar al Botànic resulta ridículo, grotesco. No hay pretexto que valga, lo único que queda claro es la dejadez y el abandono de la sanidad pública por parte del conseller Gómez, que ejerce como un auténtico agente comercial de las empresas de la sanidad privada”.

Para Yaissel Sánchez, estamos “ante el PP de siempre”, “el PP para el que todo el mundo tiene la culpa menos él, el PP del Ventorro que igual se va de sarao en el peor momento en la historia de los valencianos que gestiona la sanidad o las viviendas de protección oficial como si fueran un botín a repartir entre los suyos”. “¿Qué les decimos a las personas que se han visto privadas de estas intervenciones de radioterapia intraoperatoria, estando los equipos guardados en los hospitales en una habitación como si fueran trastos?”, se pregunta la parlamentaria del PSPV-PSOE.

Para Sánchez, estamos ante “una más” del conseller Marciano Gómez. A su juicio, este asunto “se añade al escándalo del traje a medida en favor de las empresas privadas de sanidad, particularmente, Ribera Salud, que hizo el conseller en las liquidaciones anuales de las concesiones sanitarias que firmó aprisa y corriendo en 2025, en contra del criterio de la Intervención, en las que regaló a estas mercantiles decenas de millones de euros”. “Unas liquidaciones que la conselleria de Marciano Gómez negoció con su cuñada, directora financiera de Ribera Salud; además, se da la circunstancia de que posteriormente Ribera Salud compró por 120 millones la clínica de Benidorm, de la que es gerente el hermano del conseller”, señala la parlamentaria.