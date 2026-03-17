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Un acertante de Castellón, a un número del mayor premio de la historia de la Primitiva

El jugador acertó todos los números salvo el reintegro

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Un jugador de la provincia de Castellón se ha quedado a un número de hacerse con el mayor premio de la historia del sorteo de La primitiva. La primitiva de este lunes ha dejado un boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 126.469.236,14 euros. Este es el mayor premio que ha repartido La Primitiva en toda su historia. El anterior premio más importante data de octubre de 2015 donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.

En la Vall d'Uixó

Sin embargo, ha habido dos boletos de Primera Categoría (6 aciertos) y uno de ellos ha sido validado en la provincia de Castellón. En concreto, lo ha hecho en la Administración de Loterías Nº 2 de Vall d'Uixó. Esta persona, según han informado fuentes de Loterías, se llevará un premio de 364.193,19 euros, al igual que la portadora del boleto con seis aciertos sellado en el despacho 5.575 de Urbanización Roquetas de Mar (Almería). La única diferencia respecto al acertante que se lleva el premio millonario es que este último también acertó con el reintegro. Es decir, un número marca una diferencia millonaria.

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Combinación ganadora

Según han informado desde Loterías, la combinación ganadora ha sido: 40 44 23 05 28 08. El complementario ha sido el 18 y el reintegro el 6. El JOKER es el 4706895

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