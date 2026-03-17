Balance mandato: Los 10 logros de Eva Alcón al frente de la UJI

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha presentado al Claustro el informe de su gestión 2022-2026, toda vez que el próximo 14 de mayo se celebrarán las elecciones para elegir a su sucesor. La también presidenta de la CRUE Universidades ha puesto sobre la mesa el balance de su mandato atravesado por dificultades externas, cambios normativos y un escenario económico incierto, pero también por una intensa actividad que deja huella en la universidad pública de Castellón. Lejos del tono frío de los informes, el cierre de esta etapa dibuja una UJI que ha ganado peso académico, músculo investigador y capacidad para abrirse al mundo sin perder de vista su compromiso social.

Durante el periodo 2022-2026, la universidad ha tenido que convivir con el impacto de la Guerra de Ucrania, la dana de 2024 y un marco financiero inestable hasta alcanzar un acuerdo de financiación con la Generalitat valenciana para el periodo 2026-2029. En ese contexto, el balance que defiende Alcón se apoya en resultados concretos que muestran una institución que ha seguido avanzando incluso en tiempos complejos.

Una UJI que gana posición y refuerza su papel

Uno de los datos que mejor resume esta etapa es el posicionamiento de la UJI entre el 5% de las mejores universidades del mundo, con presencia en clasificaciones internacionales de referencia. Es una fotografía que da dimensión al camino recorrido y que, al mismo tiempo, proyecta una idea clara: la universidad castellonense ha logrado consolidar su nombre en un mapa cada vez más competitivo.

Pero el balance del mandato no se queda en los rankings. El relato que deja esta etapa se sostiene sobre avances que han tocado la vida universitaria en muchos frentes: desde las becas y la empleabilidad hasta la investigación, la igualdad, la sostenibilidad o la proyección exterior.

Los 10 logros que marcan el mandato de Eva Alcón

1. La UJI se afianza entre las mejores universidades del mundo

La presencia de la Universitat Jaume I en los principales rankings internacionales sitúa a la institución en un espacio de prestigio que refuerza su imagen académica y científica. Es uno de los grandes hitos del mandato y también uno de los más visibles hacia fuera.

2. Más apoyo al estudiantado y mirada puesta en la vida en el campus

La revisión del Plan Propio de Becas y Ayudas, el impulso a las prácticas curriculares con cobertura de las obligaciones con la Seguridad Social, el desarrollo de un Plan de Empleabilidad y Emprendimiento, el refuerzo de la Casa del Estudiantado y la proyección de una residencia con alquileres asequibles dibujan una universidad más pendiente de las necesidades reales de su alumnado.

3. Avances en estabilidad laboral para la plantilla

En un tiempo marcado por la incertidumbre, la UJI ha dado pasos en estabilidad y ordenación interna. En el caso del PDI, se ha impulsado la promoción del profesorado acreditado, se ha completado la estabilización del profesorado asociado laboral y se ha avanzado en la negociación del convenio colectivo. En cuanto al PTGAS, se ha concluido el proceso de estabilización y se han desplegado herramientas como el Plan de Ordenación de Recursos Humanos y el I Plan de Salud Integral.

4. Renovación de la oferta académica y nuevos títulos

La UJI ha movido ficha en el terreno de la formación con una oferta más internacional y renovada. El mandato deja la creación de tres nuevos grados, 12 títulos conjuntos internacionales, dos dobles titulaciones y dos nuevos másteres, además de la incorporación de fórmulas como las microcredenciales y la formación dual en el ámbito de la formación permanente.

5. Impulso a la innovación docente y la digitalización

La universidad ha reforzado su apuesta por enseñar de otra manera y adaptarse a nuevos entornos. Ahí se enmarcan proyectos como el portal Prodigital, la puesta en marcha del Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales (CIETD) y el nuevo Plan de Formación Docente 2024-2027, que busca fortalecer la preparación del profesorado en línea con la normativa vigente.

6. Récord en investigación y captación de fondos

El ámbito investigador deja uno de los balances más sólidos del mandato. La UJI ha renovado su Plan de Promoción de la Investigación y Transferencia del Conocimiento, ha renovado también el Sello HRS4R, ha fortalecido sus estructuras científicas, ha creado nuevos institutos como IUTUR e IUCE, ha modernizado equipamientos y ha apostado por atraer talento investigador. Todo ello culmina en una cifra especialmente significativa: 48,9 millones de euros en financiación competitiva en 2025.

7. Más conexión con las empresas y la innovación aplicada

La universidad no solo ha generado conocimiento, también ha estrechado su relación con el tejido productivo. Durante este mandato se han alcanzado 5,4 millones de euros en ingresos a través de contratos y convenios, además de un récord de nueve solicitudes de patentes prioritarias. A esto se suma el empuje del Doctorado Industrial, la consolidación de Espaitec con 52 empresas vinculadas, el apoyo al emprendimiento mediante UJIstartup y la creación del Consejo Asesor de Innovación.

8. Refuerzo del compromiso con la igualdad, la inclusión y la cultura

La etapa de Alcón también deja una universidad más atenta a su dimensión social. La aprobación de nuevos protocolos contra el acoso, el Plan de Inclusión 2024-2026 y la continuidad del III Plan de Igualdad refuerzan esa línea. En paralelo, la UJI ha desplegado su modelo de aprendizaje-servicio, ha aprobado el Plan de Cooperación al Desarrollo y ha consolidado una actividad cultural con mayor proyección exterior.

9. Un salto en internacionalización

Si hay un cambio que marca esta etapa, ese es la entrada de la UJI en el consorcio europeo EDUC en 2022, junto a otras siete universidades de seis países. Esta incorporación ha permitido participar en un campus virtual para una comunidad de más de 230.000 personas. A ello se suma la Estrategia con América Latina, la futura creación de la primera cátedra institucional con la UNAM, el impulso de nuevos másteres conjuntos Erasmus Mundus y el crecimiento de la movilidad internacional del estudiantado.

10. Más sostenibilidad, mejor gobernanza y transformación del campus

El mandato concluye con una UJI que se presenta como la primera universidad valenciana calificada como entidad socialmente responsable. A ello se une el impulso del I Plan de RSU-ODS UJI, el programa UJI-Voluntaria, la adaptación de los Estatutos a la LOSU y la acreditación institucional de sus cuatro centros, que la convierte en la única universidad valenciana con la acreditación institucional de todos sus títulos. En paralelo, la universidad ha registrado el menor consumo energético de los últimos 20 años y ha transformado su campus con espacios como la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, el Edificio de Investigación II, el CIETD y el Jardín del Tiempo.

Del contexto difícil a una etapa de crecimiento

El balance de Eva Alcón llega después de años en los que la universidad ha tenido que gestionar no solo sus propios retos, sino también las sacudidas de un contexto externo cambiante. Por eso, más allá de los datos, el mandato deja la imagen de una institución que ha tratado de mantener el rumbo y reforzar su papel como servicio público en Castellón.

La UJI que cierra este ciclo aparece más preparada para competir, más conectada con su entorno y con una identidad cada vez más definida en ámbitos como la investigación, la innovación educativa, la internacionalización y la responsabilidad social. En ese recorrido, Eva Alcón sitúa su mandato como una etapa de consolidación, pero también de transformación silenciosa, de esas que no siempre hacen ruido, aunque acaban cambiando la vida cotidiana de una universidad.