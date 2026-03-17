Convocatoria
El Consell amplía la plantilla de las ITV: reforzará el servicio y abrirá las dos nuevas estaciones de Castellón
El DOGV publica la oferta de empleo de Sitval para 73 nuevos trabajadores
La Sociedad de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval) ampliará su plantilla en 73 nuevos trabajadores en toda la Comunitat Valenciana con el objetivo de reforzar el servicio y abrir dos nuevas estaciones provisionales en la provincia de Castellón.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes la oferta pública de empleo que incorporará nuevos efectivos a la red de 27 estaciones, entre fijas y móviles, con las que cuenta actualmente la sociedad pública en toda la autonomía.
"Esta primera oferta de empleo público nos permitirá reforzar el servicio y ampliarlo en los puntos en los que más falta hace, como en la provincia de Castellón", ha valorado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien ha destacado que la aprobación de esta oferta de empleo supone "dar un paso más hacia la normalización del servicio de las ITV en la Comunitat Valenciana tras el caos provocado por la reversión que impulsó la anterior administración".
Superará los mil trabajadores
Con la incorporación de estos nuevos efectivos, Sitval, que actualmente cuenta con una plantilla de 965 personas, superará la barrera de los 1.000 empleados. Cano ha recordado que la Generalitat "ha dado pasos decisivos para mejorar el servicio", incluyendo un acuerdo laboral con los trabajadores y la reciente publicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Las tres nuevas estaciones provisionales están previstas en Onda, Segorbe y Torrent. Las dos bases castellonenses funcionarán con una línea de inspección y contarán con un equipo de cuatro inspectores cada una. Por su parte, Torrent, que es una instalación con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con dos líneas de inspección, dispondrá de una plantilla de seis inspectores.
Según los informes técnicos de viabilidad, estas tres nuevas instalaciones permitirán absorber una demanda conjunta de 52.000 inspecciones anuales. La previsión, indican desde la Generalitat, es que las nuevas estaciones iniciarán su actividad con el personal autorizado hasta el momento para garantizar el servicio inmediato. No obstante, se contempla la incorporación futura de personal adicional para optimizar los tiempos de espera y mejorar la eficiencia operativa ante posibles incrementos de la demanda.
Antes de verano
Fuentes del departamento autonómico aseguran que la previsión es que el proceso se complete antes de este verano, ya que se realizará de forma rápida, aspirando incluso a que esté listo tras la Semana Santa.
Y es que, las estaciones de Castellón sufren en especial el colapso del servicio en momentos de alta demanda, como es la temporada estival, con citas agotadas o esperas de hasta tres meses para superar el trámite.
Segorbe celebra los avances
La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, ha celebrado el avance de los trámites para activar la base provisional de ITV en la localidad del Alto Palancia: "El Ayuntamiento ha trabajado para el acondicionamiento del terreno desde el minuto en que tuvo conocimiento de que Segorbe contará con un servicio tan necesario que proporcionará una nueva opción de cercanía para la población y para los habitantes de los municipios de la comarca y la provincia", ha manifestado la munícipe.
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