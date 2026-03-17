La cerámica de Castellón ya confirma los efectos de la guerra en Irán: transporte marítimo más caro y avance de paradas técnicas

Si hay un sector de la provincia de Castellón especialmente expuesto a la incertidumbre internacional vigente ese es la cerámica. Su naturaleza exportadora y su dependencia del gas lo ponen en la diana ante escenarios como la guerra en Irán, cuyos efectos ya empiezan a golpear al clúster azulejero: repuntan los costes del transporte marítimo y las empresas adelantan paradas técnicas por los precios de la energía.

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) defiende que el conflicto abierto deriva en "un nuevo escenario de incertidumbre" para el sector, "marcado por el incremento de los costes energéticos, las tensiones logísticas y la inestabilidad en algunos mercados clave de exportación".

No descartan ajustes temporales de producción

El repunte de los precios de la energía deja, por un lado, consecuencias en el plano productivo, pues "el fuerte aumento del precio del gas está elevando los costes y llevando a algunas empresas a adelantar paradas técnicas previstas para Semana Santa". De hecho, desde Ascer advierten: "No se descarta tener que aplicar medidas temporales de ajuste de producción".

Un planteamiento que se suma al trasladado hace unos días por la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anfecc), que coincidía en alertar del "riesgo de que algunos clientes se vean obligados a ralentizar o incluso detener temporalmente su producción”.

En el ámbito comercial, la patronal apunta que la incertidumbre afecta en especial a Estados Unidos, que ya registraba cierta desaceleración por la "errática" política arancelaria. A ello se suma que se prevé una caída de la demanda en algunos mercados de Oriente Medio, con los que Castellón atesora una larga tradición exportadora. "Ante una coyuntura económica adversa y de elevada incertidumbre, los clientes están ralentizando o posponiendo pedidos a la espera de una mayor claridad en el escenario internacional", detallan fuentes de Ascer.

Otro de los desafíos centrales en estos momentos para los fabricantes de baldosas es la logística. La coyuntura, con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una arteria central del comercio mundial de mercancías, sobre todo de petróleo, "está provocando un aumento del coste de los fletes marítimos, de los seguros y de los recargos aplicados por las navieras". Una problemática que, en el caso del azulejo, se traduce en "retrasos, revisiones de pedidos e incluso devoluciones de contenedores ya despachados".

Y es que, las navieras están alterando sus rutas al no poder cruzar de forma segura por el mar Rojo, lo que implica tiempos más elevados de transporte y costes más altos, pues la alternativa para un barco que viene de Asia hacia Europa consiste en rodear el continente africano. Las compañías también han optado por suspender operaciones con Oriente Medio.

Expectantes desde el puerto

Todo este quebradero de cabeza que sufre ya el sector cerámico hace que agentes como el puerto de Castellón sigan de cerca la evolución. "No estamos notando el impacto de forma directa por ahora", valora el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, quien señala que aun así la base provincial se encuentra "expectante" por las posibles consecuencias.

"A medida que se alargue la situación, puede sufrir más el sector cerámico y, con ello, caer las peticiones al puerto", argumenta el máximo dirigente de PortCastelló, quien detalla que el clúster representa un tercio de la actividad del recinto. Algo más ajeno es el sector petroquímico que opera en el puerto de Castellón, pues su actividad se centra en zonas más alejadas del conflicto bélico.