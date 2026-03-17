¿Cómo compran los castellonenses?: Son los que más valoran los productos de la 'terreta' y un 60% se ha quitado caprichos

Las tendencias en el consumo de los castellonenses lo tienen claro. A la hora de comprar, prefieren los productos de proximidad, de la terreta, de la propia provincia o Comunitat Valenciana, y en un porcentaje alto incluso los buscan de manera proactiva en los lineales del supermercado. Es una de las conclusiones del informe El consumidor de la Comunitat Valenciana: hábitos y comportamientos de compra en 2026, impulsado por el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) y Coto Consulting, en un estudio en el que han participado 400 personas de las provincias de Castellón, Alicante y Valencia, sondeando los cambios de hábito ante la actual situación económica en 2026. Es decir, con cada vez menos dinero en el bolsillo, más gastos y precios que no bajan.

La gerente del CMM, Amanda Simón, relata que precisamente los habitantes de Castellón "son los que más valoran los productos de la terreta; es el origen del producto el que inclina la decisión de compra. Prefieren los de la Comunitat cuando el precio y calidad son similares a otros en fruta, carne o pescado". Así, el 83% se decanta por este tipo de productos y servicios y consideran bastante (51%) o muy importante (32%) que el producto sea de la Comunitat Valenciana.

En la carta del restaurante, también es un plus

Asimismo, añade Simón, es algo que también valoran, el 47%, casi la mitad, cuando van a un restaurante, encontrar que en el menú se han utilizado productos de proximidad -en el caso de Castellón, además de la compra habitual existe una marca al respecto, la de Castelló Ruta de Sabor-. En conclusión, desde el CMC se apunta que, además, "uno de cada cuatro consumidores de Castellón busca de manera activa marcas locales". En estas preferencias se sitúan segundos los valencianos y terceros los alicantinos.

En tercer lugar, Castellón valora ese origen local, pero menos, en los productos de alimentación seca (conservas, pasta, arroz y legumbres), con un 40%.

La presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, explica que, ante el actual contexto geopolítico y de constante evolución del consumo, es una buena oportunidad para las empresas de la zona "seguir fortaleciendo el posicionamiento de las marcas de la Comunitat".

Productos frescos. / Mediterráneo

Continúa el pesimismo ante la economía

En la comparativa respecto a 2023, 2024 y 2025, en 2026 el pesimismo del consumidor castellonense se mantiene en comparación a la evolución de la economía mundial, y sobre todo, respecto a la nacional, ya que el 62% y el 64% respectivamente, asegura que empeorará este 2026. Mientras que, en la propia economía, se mantiene un mayor optimismo, ya que el 32% de los consumidores castellonenses asegura que su economía mejorará.

En cuanto a las medidas de ahorro,“el informe destaca que este 2026 no es un año de recortes severos, pero se consolidan comportamientos racionales y selectivos. Entre los consumidores castellonenses destacan, en primer lugar, las medidas de no gastar en caprichos o reducir al máximo (57%) y comparar más antes de comprar (40%). Y en tercer lugar, en el ocio, el 38% de los hogarescastellonenses prevé aplicar medidas de ahorro durante 2026”, indicael director de Coto Consulting, Pedro Reig.

Las expectativas de gasto en 2026 muestran un escenario de estabilidad con ajustes selectivos. Se mantienen las compras del día a día, destaca en Castellón el alza de gasto en alimentación (36%), pero también son los que más reducirán su gasto en tecnología, informática y gaming (43%).

Para la mitad, un 51%, el precio final sigue siendo el factor determinante en la decisión de compra. Le siguen las promociones o descuentos (47%) y la calidad del producto o servicio (45%).

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 80 marcas y 300 socios en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.