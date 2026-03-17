Efectos de la guerra en Irán
Más de 30 euros de diferencia por llenar el depósito: el listado de gasolineras más baratas de Castellón
El diésel supera los dos euros por litro en algunas estaciones de la provincia
Los precios de los combustibles siguen, aunque por ahora a un ritmo más contenido, en una senda alcista, hasta el punto de que el diésel ya se paga a más de dos euros por litro en algunas estaciones de servicio de la provincia de Castellón.
La elección del surtidor, de hecho, vuelve a resultar clave para aliviar el bolsillo ante este escenario provocado por la guerra en Irán, con diferencias que pueden superar los 30 euros por depósito según el lugar del repostaje.
Gasóleo A
El gasóleo A, en estos momentos, registra las diferencias más importantes. Según el portal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el precio más bajo de este combustible en suelo castellonense está fijado en 1,565 euros. Son 0,595 euros de diferencia con la estación más cara, por lo que en el caso de llenar un depósito de 55 litros, el desembolso varía hasta en 32,72 euros.
Artana, Betxí y Onda son las poblaciones que permiten repostar en estos momentos diésel con un menor impacto sobre el bolsillo de los consumidores, ya que ofrece precios incluso por debajo de los 1,60 euros.
Gasolina sin plomo 95
Algo menor, aunque igualmente importante, resulta la variación en el caso de la gasolina sin plomo 95. La opción más económica, a fecha de este lunes, está fijada en 1,518 euros por litro, mientras que la más elevada queda en 1,91 euros. A final de cuentas, con 0,401 euros de diferencia por litro o 22,05 euros por depósito.
Una vez más la comarca de la Plana Baixa acapara las estaciones más baratas para los conductores de vehículos de gasolina, con cuatro de las cinco más económicas en Onda. El quinto lugar lo ocupa un surtidor de Xilxes, a 1,559 euros por litro.
Menos brecha con las 'low cost'
Desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (APES) de Castellón sostienen que la situación ha llevado a que "se reduzca la diferencia de precios" entre las gasolineras de marca o de bandera y las bautizadas como low cost o libres.
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