Ya hay fecha para las elecciones de la UJI

La Universitat Jaume I ha fijado ya la fecha de sus elecciones para relevar a Eva Alcón en el rectorado. Serán en el mes de mayo y, por el momento, una única persona se ha postulado como candidato a rector, Jesús Lancis, el catedrático de Óptica y actual vicerrector de Investigación, como ya publicó Mediterráneo.

De momento, la fecha elegida para celebrar los comicios, que serán por vía telemática, es el próximo 14 de mayo, según ha explicado la rectora, Eva Alcón. La presentación de candidaturas será del 1 al 20 de abril, mientras que la campaña electoral se desarrollará del 29 de abril al 13 de mayo.