Invierno y primavera en un mismo día: espectacular salto térmico de 22 grados en un pueblo de Castellón
Avamet muestra la curiosa paradoja en el interior de Castellón donde varias localidades aparecen simultáneamente en la lista de las más frías y las más cálidas
En apenas unas horas, el municipio de El Toro, en el Alto Palancia, ha pasado de una temperatura propia del invierno más gélido a otra mucho más primaveral y agradable.
Una variación térmica de 22 grados que se suma a los contrastes extremos que está viviendo la provincia.
La localidad ha pasado de los -6,8 grados de mínima —uno de los registros más bajos de toda la Comunitat Valenciana— a marcar 15,2 grados. Estos datos reflejan un salto térmico muy significativo entre la madrugada y las horas centrales de la jornada.
Contrastes extremos
Los datos de la última jornada reflejan una gran brecha térmica en Castellón. Una curiosa paradoja en el interior de Castellón donde varias localidades aparecen simultáneamente en la lista de las más frías y las más cálidas.
El caso de Sorita también es el llamativo, pasando de una mínima de -1,4 grados a una máxima de 21,8. Una situación similar se ha vivido en Morella (Fàbrica Giner), que tras despertar con -1,4 grados ha escalado hasta los 20,8, y en Forcall, donde el mercurio ha subido desde los -1,6 hasta marcar el techo de la provincia con 22,3 grados.
El invierno se resiste a marchar
El frío del invierno se resiste a marchar de las cotas altas de Castellón. El paso de la borrasca Regina dejó este mismo mes importantes precipitaciones en la provincia que, en puntos como El Toro, se han tradujo en una nevada en pleno marzo.
Con la primavera a la vuelta de la esquina, la nieve volvió a cubrir el paisaje del interior.
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