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Invierno y primavera en un mismo día: espectacular salto térmico de 22 grados en un pueblo de Castellón

Avamet muestra la curiosa paradoja en el interior de Castellón donde varias localidades aparecen simultáneamente en la lista de las más frías y las más cálidas

Invierno y primavera en un mismo día: el espectacular salto térmico de 22 grados en un pueblo de Castellón

Invierno y primavera en un mismo día: el espectacular salto térmico de 22 grados en un pueblo de Castellón

RDM

Sergi Juan

En apenas unas horas, el municipio de El Toro, en el Alto Palancia, ha pasado de una temperatura propia del invierno más gélido a otra mucho más primaveral y agradable.

Una variación térmica de 22 grados que se suma a los contrastes extremos que está viviendo la provincia.

La localidad ha pasado de los -6,8 grados de mínima —uno de los registros más bajos de toda la Comunitat Valenciana— a marcar 15,2 grados. Estos datos reflejan un salto térmico muy significativo entre la madrugada y las horas centrales de la jornada.

Contrastes extremos

Los datos de la última jornada reflejan una gran brecha térmica en Castellón. Una curiosa paradoja en el interior de Castellón donde varias localidades aparecen simultáneamente en la lista de las más frías y las más cálidas.

Brecha térmica en Castellón

Brecha térmica en Castellón / Avamet

El caso de Sorita también es el llamativo, pasando de una mínima de -1,4 grados a una máxima de 21,8. Una situación similar se ha vivido en Morella (Fàbrica Giner), que tras despertar con -1,4 grados ha escalado hasta los 20,8, y en Forcall, donde el mercurio ha subido desde los -1,6 hasta marcar el techo de la provincia con 22,3 grados.

El tiempo en Castelló de la Plana

Fuente: meteoblue

El invierno se resiste a marchar

El frío del invierno se resiste a marchar de las cotas altas de Castellón. El paso de la borrasca Regina dejó este mismo mes importantes precipitaciones en la provincia que, en puntos como El Toro, se han tradujo en una nevada en pleno marzo.

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Con la primavera a la vuelta de la esquina, la nieve volvió a cubrir el paisaje del interior.

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