El videoanálisis de Ángel Báez
De Irán a Castellón: ecos de un conflicto global que sacude al azulejo
El espacio de opinión de Ángel Báez, director del Periódico Mediterráneo
La inestabilidad geopolítica en Irán y el resto de Oriente Medio ha dejado de ser una noticia lejana para convertirse en una amenaza directa al motor económico de la provincia.
El director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez, analiza en este vídeo la fragilidad de la industria cerámica ante el tablero internacional.
Un análisis clave para entender cómo la interdependencia comercial y las crisis externas sacuden el suministro y la estabilidad de un sector clave para el empleo y la economía local.
Dónde escuchar los análisis 'A contraluz' con Ángel Báez
El director del periódico Mediterráneo analiza las claves de la actualidad con el rigor y la perspectiva que solo el periodismo de proximidad puede ofrecer.
👉🏻 El videoanálisis puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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