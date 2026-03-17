Y tras el paro de los médicos, la huelga de profesores: los preparativos para el 31 de marzo en Castellón

La provincia de Castellón sigue inmersa desde el lunes 16 y hasta el viernes 20 en la huelga estatal convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Los facultativos piden la retirada del estatuto marco (que ha suscrito el Ministerio de Sanidad con los sindicatos del Ámbito de Negociación --SATSE, CCOO, UGT y CSIF-- y reivindican un estatuto propio que reconozca la singularidad de la profesión médica.

Piquetes y manifestaciones

Mientras, los sindicatos de la enseñanza siguen planificando la siguiente huelga, que tendrá lugar el 31 de marzo en Castellón, Valencia y Alicante convocada por STEPV, CSIF, CCOO i UGT. Así, ya han anunciado que ese día se desplegarán piquetes informativos (a las 8.45 horas en los centros de Infantil, Primaria y Educación especial y a las 8.00 en el resto de etapas educativas (IES, EOI, Enseñanzas Artísticas, FPA).

Será una jornada reivindicativa, pues se celebrarán también concentraciones (9.30) en Vinaròs (Plaza Parroquial) y, en Benicarló (Plaça la Constitució), La Vall d'Uixó (Plaça del Parc), Segorbe (Plaça l'Ajuntament) y Vila-real (Plaça Major) así como en Castelló ciutat (Direcció Territorial d’Educació (Av. del Mar, 23) en este caso a las 10.00 horas.

Además, dos horas más tarde tendrá lugar la manifestación que partirá a las 12.00 de la plaza de las Aulas

Motivos de la huelga

Los convocantes señalan que la huelga se convoca para reclamar a la Conselleria de Educación mejoras salariales, reducciones de ratios de alumnado y eliminación de la burocracia y sobrecarga de trabajo, recuperación y mejora de las plantillas docentes para atender mejor el alumnado, mejoras en las infraestructuras y también en la enseñanza en valenciano. Hay que recordar que a finales de febrero ya se concentraron en Castelló para exigir a la Conselleria de Educación un compromiso “real” con la negociación de mejoras laborales para el profesorado, así como en Valencia y Alicante. Ya el 11 de diciembre hicieron una huelga para reivindicar recuperar poder adquisitivo, bajar ratios, recuperar el profesorado 'recortado' y mayores inversiones, eliminar la burocracia, agilizar las sustituciones, sustituir la ley de libertad educativa o mayor reconocimiento profesional. Entonces, a la huelga educativa se sumó el paro de médicos, que vienen realizando una semana mensual de paros contra el estatuto marco.

Semana atípica: de la huelga al jueves santo

Será pues una semana atípica pues el 31 está convocada la huelga y el día 2 es jueves santo y fecha de inicio oficial de las vacaciones de Pascua.