El PP de Castellón garantiza un modelo público de residencias "frente a un PSPV desnortado"

El Partido Popular de Castellón ha defendido que garantiza un modelo público de residencias "frente a un PSPV desnortado que apuesta por Tania Baños para liderar el modelo de cierre y privatización de recursos que la vicesecretaria general socialista ha aplicado, en calidad de alcaldesa, en su municipio, la Vall d'Uixó".

"Han perdido el norte", ha declarado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien en respuesta a las críticas de la socialista ha asegurado que "lo demuestran cuando eligen el modelo de privatización y cierre abanderado por Tania Baños en la Vall como ejemplo".

"Paradigma de privatización"

"Ella precisamente es el paradigma de privatización de recursos públicos. Como alcaldesa, echó a los residentes del Hogar Sagrada Familia y apostó por privatizar el recurso. Ese es el modelo socialista que el PPCS rechaza porque tampoco lo quieren los castellonenses. Nosotros estamos con el sistema público, por la construcción de residencias y centros de día y por la oferta cada vez mayor de plazas para atender la demanda de nuestros ciudadanos", ha remarcado Aguilella.

Para el secretario general de los populares, "está claro que el sanchismo preside al PSPV de la provincia de Castellón. Es el modelo de la mentira, la farsa y el fraude, porque hay que tener la cara muy dura para defender un modelo público de residencias con una portavoz que ha privatizado el servicio en su municipio. Es un claro ejercicio de desesperación es absoluta porque la debacle electoral se cierne sobre sus listas".

"Lo importante para los castellonenses es que dieron su voto mayoritario a un modelo de gestión que con el PP construye recursos públicos frente a una etapa en la que solo había anuncios”, ha incidido Aguilella, quien ha argumentado que "ese sistema público y garantista da soluciones en Castellón ciudad, con una nueva residencia y centro de día, además de las residencias de Sant Joan de Moró y Sant Mateu"

El caso de Borriol

La programación de obras que exhibe el PP se completa con nuevos centros de día. La más "paradigmática", la de Borriol. "Es aquí donde se vuelve a evidenciar que el PSPV ha perdido el norte”, recalcan. “Se hacen fotos delante del centro de día que está cerrado porque son incapaces de cederlo al Consell. Además, el PSPV ha votado en contra de una ampliación de 20 plazas para los vecinos. Es así de surrealista”, declara.

A este centro de día y el de Sot de Ferrer, ya acabados y pendientes de cesión a la Generalitat valenciana, se suman los que se construyen en Vistabella, Teresa y Culla. "Porque nosotros abrimos los recursos que Tania Baños se dedica a cerrar", concluye Aguilella.