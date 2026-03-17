La procesión diocesana se celebra este año en Castelló: fecha e itinerario previsto

La ciudad de Castelló acogerá el próximo domingo 22 de marzo la XXXIII Procesión Diocesana de Semana Santa. La cita tendrá lugar el domingo previo al Domingo de Ramos, como preámbulo a las celebraciones de la Semana Santa, y reunirá a 57 cofradías y hermandades procedentes de diferentes localidades de la Diócesis de Segorbe-Castellón.

En esta edición, la organización corre a cargo de la Cofradía Penitencial de Santa María Magdalena de Castellón, que ha preparado este encuentro de fe y tradición con el objetivo de que las calles de la ciudad se conviertan en un espacio de oración, fraternidad y devoción compartida entre las distintas hermandades.

La procesión comenzará a las 18:00 horas en la Concatedral de Santa María de Castellón y recorrerá algunas de las principales calles del centro de la ciudad. El itinerario seguirá por la Plaza Mayor, la calle Colón, la calle Enmedio, la Puerta del Sol, la calle Gasset, la calle Escultor Viciano, la calle Guitarrista Tárrega y la calle Santo Domingo, para concluir en la Iglesia de San Vicente Ferrer de Castellón, sede parroquial de la Cofradía de Santa María Magdalena.

Recorrido. / Mediterráneo

Durante el desfile procesional, todas las hermandades y cofradías participantes marcharán con sus estandartes y hábitos reglamentarios, acompañadas por sus secciones de bombos y tambores, que aportarán el característico ambiente de recogimiento y solemnidad propio de estas celebraciones. Cerrará la procesión el paso de Santa María Magdalena, titular de la cofradía organizadora.

Noticias relacionadas

Desde la Cofradía Penitencial de Santa María Magdalena invitan a los fieles y a toda la ciudadanía a participar y acompañar este acto que permitirá preparar espiritualmente la llegada de la Semana Santa y compartir públicamente la fe a través de las tradiciones propias de estas fechas.