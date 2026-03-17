El PSPV critica los plazos de la Diputación de Castellón que obligan a la UJI a rechazar el convenio de meteorología

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón denuncia que la "incapacidad del Partido Popular para tramitar a tiempo expedientes básicos está boicoteando directamente el desarrollo de equipamientos científicos y proyectos de investigación en nuestra provincia”.

La diputada provincial socialista Merche Galí ha criticado así que la Universitat Jaume I haya tenido que rechazar los fondos del convenio de meteorología correspondiente a 2025 ante la imposibilidad de cumplir los plazos fijados por la propia Diputación. Tal y como recoge la carta de renuncia, “no se puede exigir a una universidad que ejecute y justifique un convenio científico en apenas tres días, porque es materialmente imposible”.

"Incapaz de tramitar a tiempo"

Galí ha explicado que la fecha límite de justificación se había fijado para el 12 de diciembre, mientras que el convenio que validaba la colaboración y hacía efectiva la financiación se agendó para el día 9. Para la diputada socialista, este caso desmonta “el relato de la agilidad administrativa que vende Marta Barrachina” y evidencia "una gestión caótica incapaz de tramitar a tiempo el dinero de todos los castellonenses”.

La dirigente almassorina ha señalado que la pérdida de los 7.000 euros, cuantía en la que estaba valorado el convenio, “trasciende la parte económica” y se convierte en “un síntoma alarmante de la falta de planificación y de respeto institucional hacia la entidad académica más importante de nuestra provincia”. En este sentido, ha considerado que “obligar a la rectora a firmar una carta de renuncia por culpa de la ineficacia de la Diputación es una mancha inédita en la relación histórica entre las dos instituciones”.

"Consecuencias de gobernar a golpe de titular"

Desde el PSPV-PSOE advierten de que este "no es un caso aislado", sino "una muestra más de la parálisis administrativa que sufre la institución provincial" y que está generando “un clima de inseguridad y desconfianza inédito” entre el tejido asociativo e institucional de Castelló. “Esas son las consecuencias de gobernar a golpe de titular y fotografía, ocultando un vacío de gestión que estalla cuando las entidades intentan hacer realidad los proyectos comprometidos y no pueden”, ha denunciado Galí.

Por ello, la diputada socialista ha reclamado “más planificación, seriedad y respeto por las entidades” y ha reivindicado una Diputació que vuelva al trabajo “riguroso y a la seguridad jurídica, valores que hoy, lamentablemente, han desaparecido por completo de esta institución en manos del Partido Popular”.