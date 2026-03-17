Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasolineras baratas CastellónRobos pantanoSubasta históricaDos nuevas franquiciasAbogado laboralista
instagramlinkedin

Balance

El puerto de Castellón consolida su expansión en el Mediterráneo con Turquía y Marruecos como principales socios comerciales

Ampos países superan las 300.000 toneladas movidas en los dos primeros meses del año

Actividad de contenedores en el puerto de Castellón.

Actividad de contenedores en el puerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

El puerto de Castellóncontinúa afianzando su posición como hub logístico de referencia en el Mediterráneo al consolidarse Turquía y Marruecos como los dos principales socios comerciales del puerto en volumen de toneladas movidas en lo que va de año.

El tráfico de mercancías con Turquía suma ya en lo que va de año las 327.581 toneladas, lo que supone un incremento del 18,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, Marruecos escala posiciones con un crecimiento exponencial del 50%, sumando un total de 303.844 toneladas. Unos resultados que están en línea con el éxito de la estrategia de internacionalización liderada por la institución.

Misión a Egipto

La Autoridad Portuaria atribuye las cifras a las misiones comerciales impulsadas en dichos países, orientadas a estrechar vínculos con cargadores y operadores logísticos. La institución, ante los buenos resultados, tiene previsto activar una nueva misión comercial a Egipto, país que ya se posiciona como el séptimo socio comercial del puerto con un crecimiento del 20,5% en su tráfico de mercancías en lo que va de año.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha afirmado que "estas cifras no son casuales, sino el resultado de una estrategia comercial clara”. Ha añadido que el crecimiento del 50% con Marruecos y el liderazgo de Turquía demuestran que “las misiones comerciales que encabezamos funcionan y generan oportunidades reales para nuestra economía".

Diversificar tráficos

"Ahora ponemos el foco en Egipto, un mercado en clara expansión donde ya crecemos por encima del 20%, para seguir diversificando nuestros tráficos y fortalecer el papel de PortCastelló como motor económico de la provincia", ha remarcado.

Noticias relacionadas y más

El dinamismo de estos mercados exteriores ha sido determinante para que PortCastelló haya cerrado el mejor mes de febrero de su historia, con un crecimiento del 22,4% respecto del mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,8 millones de toneladas en solo ese mes, como recogió este diario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: 'No podemos trabajar
  2. Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa
  3. El colegio de los famosos en Castellón: Aquí estudiaron algunos de los nombres más conocidos de la provincia
  4. La quiebra de una empresa genera una subasta histórica: 65 lotes valorados en 31 millones de euros
  5. Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes
  6. Una obra eterna del corredor mediterráneo llega a su fin: ¿Cómo lo notarán los usuarios de Cercanías?
  7. Aemet activa el aviso naranja para la jornada del domingo en Castellón
  8. Más de 30 euros de diferencia por llenar el depósito: el listado de gasolineras más baratas de Castellón

Mensaje de optimismo para la cerámica de Castellón: "Vamos por delante, tenemos ventaja y hay que aprovecharla"

Mensaje de optimismo para la cerámica de Castellón: "Vamos por delante, tenemos ventaja y hay que aprovecharla"

La Diputación de Castellón abre la convocatoria para que los ayuntamientos definan el destino de los 32,5 millones del plan Impulsa

La Diputación de Castellón abre la convocatoria para que los ayuntamientos definan el destino de los 32,5 millones del plan Impulsa

Invierno y primavera en un mismo día: espectacular salto térmico de 22 grados en un pueblo de Castellón

Invierno y primavera en un mismo día: espectacular salto térmico de 22 grados en un pueblo de Castellón

El PSPV critica los plazos de la Diputación de Castellón que obligan a la UJI a rechazar el convenio de meteorología

El PSPV critica los plazos de la Diputación de Castellón que obligan a la UJI a rechazar el convenio de meteorología

¿Cómo compran los castellonenses?: Son los que más valoran los productos de la 'terreta' y un 60% se ha quitado caprichos

¿Cómo compran los castellonenses?: Son los que más valoran los productos de la 'terreta' y un 60% se ha quitado caprichos

Geopolítica en la naranja de Castellón: los productores avisan "amenaza de daño grave" por la creciente competencia desleal de Sudáfrica

Geopolítica en la naranja de Castellón: los productores avisan "amenaza de daño grave" por la creciente competencia desleal de Sudáfrica

El puerto de Castellón consolida su expansión en el Mediterráneo con Turquía y Marruecos como principales socios comerciales

El puerto de Castellón consolida su expansión en el Mediterráneo con Turquía y Marruecos como principales socios comerciales

El PP de Castellón garantiza un modelo público de residencias "frente a un PSPV desnortado"

El PP de Castellón garantiza un modelo público de residencias "frente a un PSPV desnortado"
Tracking Pixel Contents