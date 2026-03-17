El puerto de Castellón consolida su expansión en el Mediterráneo con Turquía y Marruecos como principales socios comerciales

El puerto de Castellóncontinúa afianzando su posición como hub logístico de referencia en el Mediterráneo al consolidarse Turquía y Marruecos como los dos principales socios comerciales del puerto en volumen de toneladas movidas en lo que va de año.

El tráfico de mercancías con Turquía suma ya en lo que va de año las 327.581 toneladas, lo que supone un incremento del 18,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, Marruecos escala posiciones con un crecimiento exponencial del 50%, sumando un total de 303.844 toneladas. Unos resultados que están en línea con el éxito de la estrategia de internacionalización liderada por la institución.

Misión a Egipto

La Autoridad Portuaria atribuye las cifras a las misiones comerciales impulsadas en dichos países, orientadas a estrechar vínculos con cargadores y operadores logísticos. La institución, ante los buenos resultados, tiene previsto activar una nueva misión comercial a Egipto, país que ya se posiciona como el séptimo socio comercial del puerto con un crecimiento del 20,5% en su tráfico de mercancías en lo que va de año.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha afirmado que "estas cifras no son casuales, sino el resultado de una estrategia comercial clara”. Ha añadido que el crecimiento del 50% con Marruecos y el liderazgo de Turquía demuestran que “las misiones comerciales que encabezamos funcionan y generan oportunidades reales para nuestra economía".

Diversificar tráficos

"Ahora ponemos el foco en Egipto, un mercado en clara expansión donde ya crecemos por encima del 20%, para seguir diversificando nuestros tráficos y fortalecer el papel de PortCastelló como motor económico de la provincia", ha remarcado.

El dinamismo de estos mercados exteriores ha sido determinante para que PortCastelló haya cerrado el mejor mes de febrero de su historia, con un crecimiento del 22,4% respecto del mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,8 millones de toneladas en solo ese mes, como recogió este diario.