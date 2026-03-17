Rescatan a seis cachorritos vulnerables en un municipio de Castellón
La Policía Local ha rescatado también a la madre de los perros
Castellón
La Policía Local de Alcalà de Xivert-Alcossebre ha intervenido este fin de semana para rescatar a 6 cachorros junto a su mamá, que se encontraban en una situación de vulnerabilidad.
Tras la actuación de los agentes, todos los ejemplares han sido puestos a salvo y trasladados al servicio de recogida de animales, concesionario del Ayuntamiento, que se encargará de su atención y del proceso de futuras adopciones cuando sea posible.
Desde la Policía Local han agradecido la colaboración de las personas y servicios que contribuyen a que este tipo de actuaciones se desarrollen con rapidez y eficacia.
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