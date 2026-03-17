El sector primario de Castellón urge ayudas por el impacto de la guerra: "Pagamos los platos rotos"

El sector primario de Castellón urge la adopción de medidas, en forma de ayudas y beneficios fiscales, con el objetivo de compensar la escalada de los costes de producción, ante el notable encarecimiento del gasóleo agrícola y los fertilizantes, por la guerra de Irán.

Agricultores, ganaderos y pescadores tienen la vista puesta, por ello, en el Consejo de Ministros que se celebrará de forma extraordinaria este viernes, del que se espera que salgan medidas específicas para sectores como el primario o el transporte.

"Va siendo hora de que Bruselas rectifique sus políticas agrarias y de que el Gobierno español, sabiendo que indirectamente también pagamos los platos rotos, tome medidas de apoyo al sector agrario. Todo esto debe acabar cuanto antes, de lo contrario supondrá una factura muy cara para el campo”, ha señalado el presidente de AVA-Asaja en la Comunitat Valenciana, Cristóbal Aguado.

4 millones por semana

Según estimaciones de la asociación, los sobrecostes económicos que está asumiendo el sector agrario ascienden a 4 millones de euros cada semana en la autonomía. Por ello, urgen garantizar la distribución tanto de gasóleo como de fertilizantes; frenar las prácticas especulativas por parte de algunas petroleras e industrias de fertilizantes; aprobar ayudas directas con relación al gasto que cada productor haya tenido sobre factura, tanto en gasóleo como en fertilizantes; y ayudas en la declaración de la renta, medidas fiscales o desgravaciones tanto de los fertilizantes como del gasoil.

Desde la Unió, explica su secretario general, Carles Peris, "hemos pedido ayudas fiscales para los carburantes", aludiendo por ejemplo a deducciones del impuesto de hidrocarburos. "También pedimos al Gobierno una línea de ayudas directas para compensar el incremento desmesurado del fertilizante", añade Peris.

A ambas cuestiones se suman las reivindicaciones dirigidas a Bruselas, que consisten en "eliminar los aranceles de los fertilizantes de terceros países para intentar equilibrar la subida del precio del fertilizante, porque tenemos el conflicto bélico del Oriente Medio y también el de Rusia y Ucrania", detalla el máximo representante de la Unió.