Hasta dos semanas de espera para tener cita con el médico de cabecera en el arranque de la huelga en Castellón

Los centros de salud de la provincia de Castellón están dando cita con hasta dos semanas de demora en el arranque de la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para reivindicar un estatuto propio para la profesión médica y rechazar la propuesta del Ministerio de Sanidad suscrita con los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE, CCOO, UGT y CSIF) de estatuto marco. En concreto, los médicos están convocados a la huelga desde este lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo.

Los plazos

En concreto, algunos centros de salud estaban dando citas para atención presencial el 31 de marzo caso del centro de salud de Fernando el Católico de Castellón o para el 30 de marzo en el de Illes Columbretes. No obstante, los plazos difieren en función del facultativo y del centro de salud, porque, por ejemplo, para el 25 de marzo se estaba citando en el centro de salud de Peñíscola o el 24 de marzo en el Grau de Castelló o en el Palleter. En el caso de pediatría, la demora no era tan elevada, a cuatro días vista estaban citando en Fernando el Católico. Algunos usuarios, asimismo, no podían conseguir cita a través de la aplicación web y tuvieron que hacerlo por teléfono. "Me han comentado que se estaban actualizando y revisando agendas", explicaba un usuario al que el 16 le dieron cita para el 24 de marzo en Almassora. Desde el sindicato CSIF corroboran que están dando citas entre una y dos semanas vista, igual que antes de Magdalena.

Huelga

Los médicos se han concentrado este lunes a las puertas del Hospital General de Castellón portando una pancarta en reivindicación de las 35 horas y de la jornada semanal de lunes a viernes en atención primaria y hospitalaria. En las movilizaciones ha participado el presidente del colegio de médicos de Castellón, Carlos Vilar, quien ha explicado que la huelga “no es únicamente una movilización por la dignidad de la profesión médica, sino una lucha por la supervivencia de la sanidad pública”. Vilar ha insistido en que la precariedad laboral, la sobrecarga asistencial y el nuevo borrador del Estatuto Marco ponen en riesgo tanto a los profesionales como a la calidad de la atención sanitaria.

El sindicato médico señala que la respuesta a la huelga en la Comunitat Valenciana ronda el 90% teniendo en cuenta los servicios mínimos decretados que oscilan entre el 75% y el 100% en los hospitales y en primaria del 50%. Por su parte, desde la Conselleria de Sanitat se cifra en el 8,85% el seguimiento de la protesta en la Comunitat Valenciana: un 15,09% en la provincia de Alicante; un 5,89% en la de Castellón y un 6,04% en la de Valencia.

La anterior huelga sanitaria tuvo lugar en el mes de febrero y en ella fueron cancelados más de 300 actos asistenciales de media diaria en la provincia de Castellón a pesar de que el seguimiento fue inferior al paro convocado en diciembre. En febrero según la Conselleria de Sanitat la participación en febrero se situó entre un 6 y un 9% en la provincia de Castellón, inferior a la registrada en diciembre. Una participación que el sindicato médico CESMCV situó entre el 70 y el 90% por los servicios mínimos abusivos, del 100% y del 75% en otros casos, lo que, a su juicio, impide el ejercicio efectivo del derecho a la huelga.

CCOO llama al Consell a negociar

Por su parte, el sindicato CCOO, que sí suscribió el acuerdo del estatuto marco, remite a la negociación autonómica. Así, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha solicitado a la Conselleria de Sanitat la convocatoria urgente de la mesa sectorial, con el objetivo de abrir una negociación sobre la jornada laboral, el sistema de guardias y los descansos del personal médico. Desde el sindicato señalan que existe "un malestar creciente en el colectivo facultativo relacionado con la carga de trabajo, el impacto de las guardias en la jornada efectiva y la necesidad de avanzar hacia mejoras en la organización del tiempo de trabajo". La organización recuerda que aspectos clave como la jornada, el régimen de atención continuada, los descansos tras guardias o determinadas condiciones retributivas forman parte del ámbito de desarrollo de las comunidades autónomas y pueden abordarse mediante acuerdos en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunitat Valenciana.