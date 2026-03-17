Vox activa en Castellón una nueva cruzada contra los menús halal en los colegios públicos

Vox ha puesto en marcha en la provincia de Castellón una nueva campaña en rechazo de la oferta del menú halal en los centros educativos públicos con el registro de iniciativas en los ayuntamientos en los que tiene representación.

Esta nueva cruzada se produce después de reclamar también la prohibición del burka y el niqab en edificios de titularidad municipal, algo que consiguió en puntos como Castelló. La propuesta se basa en la consulta pública del proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

"Injerencia en el funcionamiento de los centros"

Vox considera que este borrador "introduce, bajo el pretexto de la diversidad cultural o religiosa, una injerencia en el funcionamiento de los servicios públicos que rompe con el principio de neutralidad institucional” y advierte de que “los comedores escolares deben regirse por criterios nutricionales, sanitarios y de eficiencia, y no por la adaptación a prácticas religiosas o culturales particulares”.

En este sentido, la iniciativa subraya que "la introducción de menús específicos como el halal no responde a una necesidad general del conjunto de los alumnos, sino a demandas concretas que, de ser asumidas por la administración, generan un precedente de fragmentación del servicio público”. Además, alertan de que esta medida "implicaría un incremento de costes, una mayor complejidad en la gestión de los comedores escolares y posibles desigualdades en la prestación del servicio".

Vox defiende que la prioridad debe ser “garantizar una alimentación saludable y de calidad basada en la dieta mediterránea, así como el apoyo decidido a los productores locales y al sector primario español”. “Nuestros comedores escolares deben ser espacios de cohesión, no de división ni de imposición ideológica”, señala la moción.

"Respeto a nombras y costumbres"

Asimismo, la formación insiste en que “la integración pasa por el respeto a las normas y costumbres del país de acogida, y no por la adaptación de las instituciones públicas a exigencias culturales externas”. En ese sentido aluden a palabras de Santiago Abascal: "España no es un país a adaptar, sino una nación a la que integrarse respetando sus leyes, su cultura y sus tradiciones”.

A través de esta iniciativa, Vox reclama a los ayuntamientos que "se posicionen claramente en defensa de la neutralidad de los servicios públicos, del mantenimiento de nuestras tradiciones y de una gestión eficiente de los recursos públicos, evitando la introducción de medidas que consideran innecesarias y divisivas".

Vox reafirma finalmente su "compromiso con la defensa de la identidad nacional, la igualdad de todos los españoles ante los servicios públicos y la protección de aquellos elementos que forman parte de nuestra cultura, como la dieta mediterránea, frente a políticas que consideran contrarias al interés general".