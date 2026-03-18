'Alquiler exprés': Una de cada diez viviendas halla inquilino en 24 horas en Castellón pese al nuevo récord de precios

Las viviendas en alquiler vuelan del mercado. Literalmente. El arrendamiento exprés se consolida como una práctica extendida en la provincia de Castellón hasta el punto de que una de cada diez inmuebles ofertados halla inquilino en menos de 24 horas.

Este indicador supone una muestra más de la tensión que experimenta el mercado inmobiliario de la provincia, debido a la alta demanda que existe y la escasa oferta. Al cierre del último trimestre del 2025, un 10% de los pisos para alquilar en suelo castellonense dejaron de estar disponible en solo un día, según un informe publicado este miércoles por el portal inmobiliario Idealista a partir de los anuncios en la plataforma.

Por encima de 12 provincias

Castellón empata así con Málaga y supera a otras doce provincias españolas, entre las que se encuentra Zamora (6%), Segovia (7%), Pontevedra (8%), Ourense (5%), Granada (8%), Cuenta (0%), Ciudad Real (9%), Cáceres (6%), Badajoz (8%), Almería (8%) y Ávila (5%). Si se compara con los territorios de la Comunitat Valenciana, empeora el dato de Alicante (9%), pero mejora el de Valencia (14%).

Aún así, la provincia no se encuentra entre las zonas más tensionadas que recoge este estudio, pues la media nacional se sitúa en el 15% y existen casos extremos como el de Barcelona, donde el alquiler eprés alcanza el 30%.

Ahora bien, si se observan los datos de las capitales la situación se agrava. El peso de las viviendas que se arrendan en solo un día en Castelló se eleva hasta el 16%, una de cada seis, superando así a la media nacional y a 34 ciudades, como Alicante (7%), València (11%), Almería (7%), Zaragoza (15%) o Valladolid (12%), entre otras.

Récord, con 728 euros por 80 metros

A la práctica, este escenario se traduce en precios más elevados para los inquilinos, hasta el punto de que siete de cada diez viviendas en alquiler superan los 700 euros en Castellón, como recogió este diario. Tal es la subida del importe de las rentas que en febrero marcaron su máximo histórico en la provincia, con 9,1 euros de media por metro cuadrado. Una cifra, según la misma fuente, inédita y de récord en la zona, pues antes del estallido de la burbuja inmobiliaria se llegó a 8,6 euros.

Esto implica que por un piso de 80 metros cuadrados se estén pidiendo unos 728 euros mensuales. El encarecimiento alcanza el 12,6% en el último año, respecto a febrero del 2025, mientras que solo en un mes se produce un alza de un 2,5%.

Cabe apuntar, no obstante, que existen algunas diferencias entre las ciudades, siendo las localidades del litoral las más cotizadas, al acaparar también la demanda. Sobresale el caso de Benicàssim, donde el metro cuadrado alcanza los 10,5 euros, un 5,9% más que el año pasado.