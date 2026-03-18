La cátedra Reciplasa de la UJI premia los mejores trabajos del alumnado

La Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos de la UJI ha concedido los premios a los mejores trabajos del alumnado. La categoría de mejor trabajo de final de grado, dotado con 1.000 euros, ha sido para Mar Albiol Pérez, estudiante del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Su investigación analiza la viabilidad de una cadena energética basada en la producción de hidrógeno y su almacenamiento. El estudio aborda uno de los retos clave de la transición energética: cómo almacenar energía renovable de forma estable y flexible para su uso posterior.

Por otra parte, el premio al mejor trabajo de final de máster, dotado con 1.500 euros, ha recaído en Paula Fernández Fernández, del Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad, por un estudio que evalúa el biosecado como alternativa al secado convencional de residuos, un proceso que utiliza la actividad biológica de los propios residuos para reducir su humedad. Esta técnica podría permitir mejorar la eficiencia energética en las plantas de tratamiento.

Reconocimiento al talento joven

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha destacado la importancia de impulsar investigaciones aplicadas que contribuyan a mejorar la sostenibilidad del sistema de gestión de residuos. "Trabajos como estos demuestran el enorme potencial del talento joven para aportar soluciones innovadoras a los grandes retos ambientales y energéticos que tenemos como sociedad", ha señalado. "Desde Reciplasa queremos seguir apoyando la investigación universitaria porque muchas de las mejoras que necesita el sector surgirán precisamente de la conexión entre la investigación y la práctica profesional", ha añadido.

En el acto de entrega de los premios ha participado también el vicerrector de Investigación, Jesús Lancis, quien ha agradecido a Reciplasa "la confianza que desde hace tantos años deposita en la UJI". Además, Lancis ha hecho hincapié en los estudiantes de la universidad, "cuya importancia es tan relevante en la aportación que hace la UJI a la mejora de la sociedad de Castellón".

Impulso a la economía circular

Por su parte, el director de la Cátedra Reciplasa de la UJI, Félix Hernández, ha puesto en valor el nivel de los trabajos presentados en esta convocatoria. "Estos premios reconocen investigaciones que abordan cuestiones clave como el almacenamiento energético o la optimización del tratamiento de residuos, ámbitos fundamentales para avanzar hacia modelos más sostenibles", ha explicado.

Hernández también ha destacado que la Cátedra busca fomentar la participación del estudiantado en proyectos con impacto real. "Nuestro objetivo es incentivar que los estudiantes orienten sus trabajos hacia retos ambientales y tecnológicos concretos, generando conocimiento útil tanto para la universidad como para el sector de la gestión de residuos", ha señalado.

Investigación aplicada y colaboración

Con estos premios, la Cátedra Reciplasa refuerza su apuesta por impulsar la investigación aplicada en el ámbito de la economía circular, la eficiencia energética y la innovación en la gestión de residuos, promoviendo además la colaboración entre la Universitat Jaume I y el tejido empresarial y social del territorio.