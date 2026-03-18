Compromís exige al Consell la paralización de los proyectos energéticos vinculados a Forestalia bajo investigación judicial

Compromís ha registrado en Les Corts Valencianes una proposición no de ley (PNL) para exigir al Consell que paralice cautelarmente la tramitación y autorización de proyectos de energías renovables vinculados a la empresa Forestalia mientras continúe abierta la investigación judicial sobre una presunta trama de corrupción relacionada con la tramitación de macroproyectos energéticos.

La iniciativa parlamentaria, presentada por el diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Vicent Granel, también reclama que la Generalitat Valenciana se persone en la causa judicial para "defender el interés general y el territorio frente a unos proyectos que podrían haber sido tramitados bajo sospecha de irregularidades".

"No puede quedarse de brazos cruzados"

Según Granel, la investigación abierta por la Guardia Civil apunta a posibles manipulaciones en declaraciones de impacto ambiental para facilitar la autorización de parques eólicos y fotovoltaicos vinculados a esta empresa. “Ante una situación tan grave, el Consell no puede quedarse de brazos cruzados mientras la justicia investiga”, ha afirmado.

El diputado ha insistido en que el gobierno valenciano tiene la responsabilidad de actuar con prudencia y proteger el territorio mientras se aclaran los hechos. “Es necesario que el Consell se pronuncie, que paralice cualquier tramitación que se esté realizando desde la Conselleria y que solicite la paralización cautelar de un proyecto que pretendía destruir el interior de Castelló”, ha señalado.

Granel ha recordado que en las comarcas del interior de Castelló desde hace años ayuntamientos, plataformas y entidades sociales alertan de la creciente presión de macroproyectos energéticos que pueden generar un impacto muy significativo sobre el paisaje, la biodiversidad y las actividades económicas del territorio.

Todos los instrumentos a su alcance

Por ello, Compromís plantea que la Generalitat adopte una posición activa y utilice todos los instrumentos legales a su alcance para evitar que proyectos bajo investigación continúen avanzando. En este sentido, la PNL reclama que el Consell paralice cautelarmente la tramitación administrativa de los proyectos vinculados a Forestalia, revise los expedientes afectados y solicite medidas cautelares ante los tribunales.

En paralelo, el grupo de Compromís en la Diputación de Castellón también ha registrado una moción para el próximo pleno de la institución provincial en el mismo sentido, con el objetivo de que la corporación provincial inste al Gobierno de España y a la Generalitat valenciana a paralizar cautelarmente estos proyectos mientras dure la investigación judicial. La iniciativa, defendida por el portavoz provincial, David Guardiola, también plantea que la institución estudie la posible personación ante los tribunales para solicitar medidas cautelares que eviten daños irreversibles sobre el territorio de las comarcas de Castellón.