El Consorcio de Bomberos de Castellón anuncia medidas de protesta en las Fallas

La Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón informa que este lunes realizó una Asamblea General de Trabajadores/as a la que asistieron representantes de 4 de los 5 sindicatos que integran la Junta de Personal (STAS, USO, UGT y CCOO).

En dicha Asamblea, con una asistencia de 74 trabajadores/as del CPBC, se adoptaron por mayoría absoluta una serie de medidas, sobre todo, la más inmediata tiene que ver con el dispositivo preparado para los municipios que celebran Fallas en la provincia mañana.

El acuerdo alcanzado es el siguiente:

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En relación con los servicios preventivos durante las Fallas, se acuerda que únicamente acudirá el personal operativo que se encuentre de guardia. El resto de trabajadores/as asistirán con ropa de calle y portando rótulos reivindicativos, participando en la comitiva de las Fallas del municipio de Burriana en forma de manifestación